Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 15 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Alto Tietê vai entregar 500 mil carnês do IPTU com R$ 635 mi em arrecadação

São cerca de 500 mil carnês entregues à população entre o fim de janeiro e 20 de março

15 janeiro 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Serão entregues, ao todo, 500 mil carnês, segundo as prefeiturasSerão entregues, ao todo, 500 mil carnês, segundo as prefeituras - (Foto: Isabela Oliveira/DS)
As cidades do Alto Tietê começam a entregar cerca de 500 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) entre o fim de janeiro e o dia 20 de março. Estão previstos cerca de R$ 635 milhões arrecadados na região. Para os contribuintes que optarem por pagar em parcela única, há um desconto de 5% ou 10%, dependendo de seu município.
 
Em Suzano, a entrega dos carnês vai ser feita na primeira quinzena de fevereiro. No ano passado foram distribuídos 140 mil talões na cidade, neste ano a quantidade ainda será definida, mas a expectativa é similar. A Prefeitura prevê, através da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que serão arrecadados R$ 182,5 milhões pelo IPTU.
 
O pagamento poderá ser feito tanto por meio dos bancos conveniados ou nas casas lotéricas. Se pago em parcela única até o dia 15 de março, há 5% de desconto no valor, mas também existe a opção de pagar em dez vezes todo dia 15, sem desconto.
 
A cidade de Itaquaquecetuba enviou os carnês à gráfica no mês de dezembro e a entrega aos contribuintes já está em andamento. Serão distribuídos 106.745 talões, arrecadando cerca de R$ 77 milhões. O pagamento pode ser realizado em qualquer instituição bancária, sendo presencialmente no caixa apenas em casas lotéricas, ou pelo Internet Banking e outros aplicativos bancários. Além disso, o pagamento em parcela única garante 10% de desconto.
 
A Secretaria Municipal de Finanças de Mogi das Cruzes vai iniciar a distribuição dos mais de 140 mil carnês em fevereiro, com estimativa de arrecadação de R$ 345 milhões. O contribuinte que esteve em dia com o pagamento do imposto até 30 de setembro de 2025 tem direito a 5% de desconto no IPTU 2026, mesmo se escolher o parcelamento. Já quem vai optar pelo pagamento à vista, serão concedidos mais 5% de desconto, totalizando 10% de dedução no valor do imposto a pagar.
 
Em Guararema os carnês serão disponibilizados exclusivamente em formato digital, no site da Prefeitura, com previsão para o final do mês de janeiro. A Prefeitura não informou a quantidade de talões ou a expectativa de arrecadação.
 
O município de Ferraz de Vasconcelos vai entregar os mais de 40 mil carnês em seus endereços cadastrados na cidade até o dia 20 de março, que é a data de vencimento da primeira parcela ou parcela única. A previsão de arrecadação é de R$ 33 milhões. Para os contribuintes que não apresentarem dívidas vencidas na inscrição imobiliária até o dia 31 de dezembro, há desconto de 5% sobre o valor do IPTU. Além disso, o contribuinte que optar pelo pagamento da parcela única, até o vencimento no dia 20 de março, terá desconto de mais 10%.
 
Já em Poá, a distribuição dos carnês vai começar em fevereiro, com o vencimento da primeira parcela em março. A expectativa é que sejam emitidos mais de 37 mil talões neste ano, mas ainda não há previsão de arrecadação. Assim como nas demais cidades da região, a parcela única também prevê desconto de 5% para o contribuinte.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta
Cidades

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês
Cidades

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês

Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira
Cidades

Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos
Cidades

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos

Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê
Cidades

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê