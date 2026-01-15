Alto Tietê vai entregar 500 mil carnês do IPTU com R$ 635 mi em arrecadação

As cidades do Alto Tietê começam a entregar cerca de 500 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) entre o fim de janeiro e o dia 20 de março. Estão previstos cerca de R$ 635 milhões arrecadados na região. Para os contribuintes que optarem por pagar em parcela única, há um desconto de 5% ou 10%, dependendo de seu município.

Em Suzano, a entrega dos carnês vai ser feita na primeira quinzena de fevereiro. No ano passado foram distribuídos 140 mil talões na cidade, neste ano a quantidade ainda será definida, mas a expectativa é similar. A Prefeitura prevê, através da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que serão arrecadados R$ 182,5 milhões pelo IPTU.

O pagamento poderá ser feito tanto por meio dos bancos conveniados ou nas casas lotéricas. Se pago em parcela única até o dia 15 de março, há 5% de desconto no valor, mas também existe a opção de pagar em dez vezes todo dia 15, sem desconto.

A cidade de Itaquaquecetuba enviou os carnês à gráfica no mês de dezembro e a entrega aos contribuintes já está em andamento. Serão distribuídos 106.745 talões, arrecadando cerca de R$ 77 milhões. O pagamento pode ser realizado em qualquer instituição bancária, sendo presencialmente no caixa apenas em casas lotéricas, ou pelo Internet Banking e outros aplicativos bancários. Além disso, o pagamento em parcela única garante 10% de desconto.

A Secretaria Municipal de Finanças de Mogi das Cruzes vai iniciar a distribuição dos mais de 140 mil carnês em fevereiro, com estimativa de arrecadação de R$ 345 milhões. O contribuinte que esteve em dia com o pagamento do imposto até 30 de setembro de 2025 tem direito a 5% de desconto no IPTU 2026, mesmo se escolher o parcelamento. Já quem vai optar pelo pagamento à vista, serão concedidos mais 5% de desconto, totalizando 10% de dedução no valor do imposto a pagar.

Em Guararema os carnês serão disponibilizados exclusivamente em formato digital, no site da Prefeitura, com previsão para o final do mês de janeiro. A Prefeitura não informou a quantidade de talões ou a expectativa de arrecadação.

O município de Ferraz de Vasconcelos vai entregar os mais de 40 mil carnês em seus endereços cadastrados na cidade até o dia 20 de março, que é a data de vencimento da primeira parcela ou parcela única. A previsão de arrecadação é de R$ 33 milhões. Para os contribuintes que não apresentarem dívidas vencidas na inscrição imobiliária até o dia 31 de dezembro, há desconto de 5% sobre o valor do IPTU. Além disso, o contribuinte que optar pelo pagamento da parcela única, até o vencimento no dia 20 de março, terá desconto de mais 10%.

Já em Poá, a distribuição dos carnês vai começar em fevereiro, com o vencimento da primeira parcela em março. A expectativa é que sejam emitidos mais de 37 mil talões neste ano, mas ainda não há previsão de arrecadação. Assim como nas demais cidades da região, a parcela única também prevê desconto de 5% para o contribuinte.