Altos juros dificultam crescimento da indústria, afirma Ciesp Alto Tietê

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê afirmou que a alta taxa de juros atual do Brasil dificulta um crescimento “mais robusto” da indústria regional. As informações são do diretor regional do Ciesp, José Francisco Caseiro.

“Embora a previsão de crescimento de 2% para este ano seja positiva, esse índice é afetado pela alta taxa de juros, que eleva os custos de investimento e limita a disponibilidade de crédito, o que desacelera a possibilidade de um crescimento mais robusto”, explica.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no fim de janeiro, foi fixada a taxa de juros em 13,25%. Ainda há previsão de crescimento no próximo encontro, marcado para o mês de março.

Um fator importante para que aconteça esse avanço na indústria regional é a redução de importações. “Os números da balança comercial mostram uma redução nas importações, o que favorece o mercado local, que tem investido em novos processos produtivos e na modernização de suas plantas. Esses fatores devem contribuir para o avanço projetado para esse ano”.

Além disso, o setor de fábricas do Alto Tietê é reconhecido pela sua diversidade produtiva. Isso abre portas para novos mercados, além de tornar a indústria mais resiliente e menos suscetível a impactos externos.

O diretor do Ciesp Alto Tietê reforçou a importância da indústria regional para as cidades. “A indústria é um dos principais motores econômicos do Alto Tietê, respondendo por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) da região. O setor mantém uma tendência de crescimento após um período fortemente impactado por fatores macroeconômicos, como a pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia”, disse José.

De acordo com o diretor, a questão da reindustrialização e da política tributária, assuntos que afetam diretamente os resultados da indústria, são os principais desafios para o crescimento. “O Ciesp Alto Tietê mantém um relacionamento estreito com o poder público, focando em parcerias e soluções que beneficiem o território, um diálogo que deve ser mantido com as novas administrações para criar ainda mais oportunidades”, reforçou.

Além disso, José ressaltou que a atuação do Ciesp regional é o apoio às indústrias da região. Por isso, a associação promove, regularmente, reuniões entre associados, empresários, representantes de entidades e o poder público, visando discutir temas que impactam o dia a dia das empresas. São feitos, também, eventos que apresentam as principais novidades do setor.