Alunas de Direito do Unipiaget vencem defesa de artigo científico em evento da OAB Suzano

Alunas do 10º semestre do curso de Direito do Unipiaget foram vencedoras do prêmio “II Integração Acadêmica de Direito dos Universitários do Alto Tietê”, promovido pela Comissão de Assuntos Acadêmicos da OAB Suzano. Elas concorreram com cerca de 15 trabalhos de estudantes de outras instituições da região e terão o artigo científico publicado em uma revista. No início de dezembro, houve uma cerimônia na OAB com entrega de certificados e troféus para os vencedores. Além deste, outro artigo, também apresentado por estudantes do Unipiaget, ficou entre os sete melhores.

Os trabalhos selecionados foram apresentados para uma banca na OAB, que fez a premiação de 1º, 2º e 3º lugar. O artigo científico vencedor teve como tema “A omissão estatal no enfrentamento do abuso e exploração sexual infantil”, abordando, de forma técnica e crítica, a responsabilidade do Estado na formulação e execução de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. O trabalho se destacou pela relevância social, aprofundamento jurídico e consistência da pesquisa, sendo avaliado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil.

Entre as vencedoras está a aluna Gabriela Machado, que destacou a importância do reconhecimento. “Receber esse prêmio da OAB representa um marco muito importante na minha trajetória acadêmica. É um reconhecimento que reforça minha dedicação ao estudo do Direito e me motiva a continuar trilhando esse caminho com ainda mais responsabilidade e entusiasmo. Me sinto honrada por ver meu esforço valorizado”, afirmou.

A aluna Rebeka Viana também ressaltou o impacto da conquista coletiva. “Esse prêmio da OAB tem um significado enorme para nós. Ver nosso trabalho reconhecido e selecionado para publicação é a confirmação de que toda a dedicação e o esforço conjunto realmente valeram a pena. É um incentivo para continuarmos na pesquisa jurídica, contribuindo com estudos relevantes e de grande importância”, disse.

Já Isabella Soares destacou o aspecto humano e colaborativo da experiência. “Participar desta apresentação e receber o prêmio de primeiro lugar foi uma experiência enorme e extremamente significativa para mim. Desenvolver o trabalho em grupo, ao lado das minhas melhores amigas, tornou todo o processo mais leve, rico e especial. Sou profundamente grata ao Centro Universitário, que sempre nos incentivou, e ao nosso orientador, cujo apoio foi fundamental para alcançarmos esse resultado”, declarou.

O trabalho foi orientado pelo docente do curso de Direito do Unipiaget, Prof. Fábio de Sousa Camargo, que celebrou o desempenho das alunas e o reconhecimento institucional. “Ver nossas alunas alcançando o primeiro lugar, com outro trabalho do Unipiaget também entre os finalistas, reforça a qualidade do curso de Direito. Pelo segundo ano consecutivo somos reconhecidos pela OAB de Suzano, o que confirma a competência dos nossos alunos, a força do nosso corpo docente e a excelência acadêmica da instituição. Esses resultados são fruto de trabalho em equipe e muita dedicação”, afirmou o docente.

Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabricio Ciconi Tsutsui, esse evento, realizado pela Comissão de Acadêmicos da OAB Suzano, é uma oportunidade importante para todos os alunos de direito e para os orientadores. “Ganham os alunos, que produzem artigos de excelente qualidade e ganham a Advocacia e a sociedade, que têm a oportunidade de assistir apresentações excelentes e refletir sobre temas de vanguarda. Ficamos muito honrados em receber trabalhos de grande excelência que foram analisados por bancas compostas por grandes professores da região, parabéns às alunas do Unipiaget pelo destaque e a todos os que participaram”.