Alunos da Apae têm dia de lazer e descontração no Sítio do Sindicato dos Metalúrgicos

Os alunos da Apae de Suzano tiveram um dia alegre e descontraído nesta quarta-feira (23/8) ensolarada. Isso porque uma parceria fechada entre a entidade e o Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano permitiu que os alunos utilizassem as dependências do sítio do sindicato, localizado no Jardim Samambaia, em Palmeiras. Os diretores Wagner e Ronaldo, ao lado do árbitro Europa, receberam o grupo. Eles ficaram à vontade no espaço e poderão voltar em outras oportunidades.

“Este é um dia muito importante para a história do Sindicato, que tem 32 anos de fundação e um compromisso com a comunidade suzanense. Ficamos muito felizes com esta parceria e principalmente em ver a alegria dos alunos que foram ao Sítio. Nosso agradecimento à presidente da Apae de Suzano, Silmara dos Reis, e à diretora-geral, Clau Machado, pela confiança e pela parceria”, comenta o presidente Pedro Benites. Os meninos e meninas da Apae participam das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai até dia 28 de agosto.