Alunos da Apae terão programação especial durante a semana

Os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Expedicionários (Apae) de Suzano terão uma programação especial entre os dias 21 e 28 de agosto. O período representa a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Segundo a diretora geral da Apae, Claudineia Machado, o tema da semana neste ano é “Conectar e somar para construir inclusão”. Ela conta que todos os anos a associação realiza passeios diferenciados. “Acredito que é um meio de mostrar para a sociedade que eles precisam ser incluídos”.

ALUNOS

No dia 21, os alunos terão uma atividade na sorveteria Kelo Mais.

Dois dias depois, será um “Dia do Piquenique”, no sítio do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano. No dia 24, os alunos irão almoçar no restaurante Pague Pouco.

CAMPEONATO

No dia 25, será feito um campeonato de damas em conjunto com a Apae de Ferraz de Vasconcelos, além de atividades no pátio da associação.

O encerramento acontece no dia 28 com a cantora Cláudia Oliveira.