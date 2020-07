Alunos da educação infantil de Suzano terão novo material didático

A Secretaria de Educação de Suzano realizou nesta quinta-feira (16) o lançamento de um novo material didático voltado aos alunos de 4, 5 e 6 anos de idade da rede municipal de ensino, produzido pelo Instituto Avisa Lá, com apoio da Fundação Itaú Social. O evento online foi voltado a professores, coordenadores, diretores e equipes pedagógicas.

Com o tema “O fortalecimento de vínculos, famílias, crianças e escolas: apoio às parcerias durante o distanciamento social’’, a transmissão contou ainda com a participação do secretário de Educação, Leandro Bassini; da gerente de Implementação da Fundação Itaú Social, Tatiana Bello; da coordenadora do Instituto Avisa Lá, Silvia de Carvalho; da coordenadora do Núcleo Pedagógico de Educação Infantil de Suzano, Maria Lúcia Garijo; e da coordenadora do Núcleo Pedagógico do Ensino Fundamental de Suzano, Rosangela Matias.

A partir de agora, a rede municipal contará com 12 cards duplos, sendo três módulos com quatro, com mini-vídeos de situações reais de aprendizagem infantil, realizadas nas unidades escolares que participam do Programa Melhoria da Educação. A linguagem do material é acessível e leve e abordam três temas: “Identidades e Nome Próprio”, “Brincar, Ler e Escrever” e “Apropriações Literárias”.

Os cards serão um material complementar ao que já está sendo desenvolvido para os estudantes da rede municipal nesta quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19) e estarão disponíveis exclusivamente pela Plataforma do Saber. Os alunos que não têm acesso à internet receberão o material impresso nos próximos dias.

Ao todo, 5,5 mil cards impressos serão encaminhados às crianças com o apoio da Fundação Itaú Social, assim como todo desenvolvimento do material. “O objetivo do trabalho é criar uma sinergia nesta fase de transição dos alunos dos anos finais da educação infantil para o ensino fundamental para que possam sentir o desenvolvimento da sua aprendizagem de uma forma mais fluída. E temos feito avanços importantes neste sentido com a equipe de Suzano, principalmente neste momento tão desafiador em que estamos vivendo”, destacou Tatiana Bello.

No evento online de lançamento dos cards, houve a apresentação de um deles, com o primeiro tema, “Identidades e Nome Próprio”, pela formadora do Instituto Avisa Lá Edi Fonseca. As outras temáticas serão tratadas em outras duas lives com um intervalo de 20 dias entre elas.

“Este é um material criado com muito carinho especificamente para Suzano, voltado às famílias e aos profissionais. Rico para a alfabetização, com desafios lúdicos, tem o objetivo de ampliar o olhar das famílias sobre o potencial das crianças para interagir com objetos socioculturais, como as cantigas, as histórias, as escritas que povoam seu cotidiano”, disse Silvia de Carvalho.

“Os cards são o resultado de um trabalho em conjunto. Educadores de 17 escolas participantes do Projeto Melhoria da Educação fizeram parte da construção deste conteúdo. O novo material integra a ampliação do nosso projeto que visa estreitar o vínculo entre famílias, crianças e escolas, com linguagens acessíveis e atrativas e que garantam o direito de aprendizagem”, disse Leandro Bassini