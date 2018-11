Alunos da E.E Luiza Hidaka conquistam cinco medalhas na Olímpiada Brasileira de Matemática

Alunos da Escola Estadual (E.E) Professora Luiza Hidaka, em Suzano, conquistaram cinco medalhas na Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Foi uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. Da região, a rede estadual obteve 23 medalhas, sendo que, duas foram de ouro, cinco de prata e 16 de bronze conquistadas por alunos do Ensino Fundamental Anos Finais - 6º ao 9º - e Ensino Médio. Em São Paulo, foram, ao todo, 723 vencedores. A lista com o resultado de todos participantes está disponível no site oficial da competição (www.obmep.org.br).

Além da Luiza Hidaka, os destaques também ficaram para as unidades: E.E. Prof. Camilo Faustino de Mello, E.E. Profa. Dora Peretti de Oliveira, E.E. Desembargador Heraclides Batalha de Camargo, E.E. Leonor de Oliveira Melo, E.E. Prof. Paulo Ferrari Massaro e E.E. Frei Thimoteo Van den Broeck, de Mogi das Cruzes, também são destaques. Dois estudantes de cada escola foram premiados.

A OBMEP é dividida em duas etapas. A primeira fase, nesta edição aplicada em junho, traz 20 questões de múltipla escolha. Já a segunda, em setembro, é composta por seis itens discursivos. A disputa é aberta a alunos das redes municipais, federais e também particulares (nesse caso, há uma classificação própria).

Além das medalhas, os vencedores estão convidados para o 14º Programa de Iniciação Científica (PIC). Os interessados têm até 26 de fevereiro de 2019 para confirmar a inscrição. A iniciativa prevê encontros presenciais com orientação acadêmica e profissional e atividades virtuais com professores universitários. Os alunos recebem material didático e auxílio financeiro (bolsa mensal CNPq).

Professores premiados

Professores também foram finalistas na edição 2018 das Olimpíadas. No Alto Tietê, Wladimir Aparecido de Souza (E.E. Luiza Hidaka) recebeu diploma, livro de apoio à formação matemática e vaga no programa “OBMEP na Escola” do próximo ano.