Alunos da EMEB Baxman realizam visita à exposição no Centro Cultural Castelo Zenker

Os alunos da EMEB Professor Helmuth H. H. Baxman realizaram uma visita guiada à exposição Recortes do Trajeto no Centro Cultural Castelo Zenker. A ação ocorreu nesta quarta-feira (14), promovida pelas secretarias de Cultura e Turismo, e Educação.

A mostra segue até 28 de maio, com visitação gratuita, de terça a sábado, das 09 às 16 horas. Vale salientar que as obras em exposição fazem parte do projeto do artista ferrazense Gilberto dos Anjos, o Famigerado Gil.

O Centro Cultural Castelo Zenker está situado na Rua do Castelo, 25, no Jardim do Castelo.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4679-5728.

