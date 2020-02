Alunos da Estrada Fazenda Viaduto faltam às aulas por estarem sem transporte escolar

Mães dos alunos da Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Battista Raffo, que moram na Estrada Fazenda Viaduto na Vila Ayda em Suzano, estão sofrendo com a falta do transporte escolar desde o início do ano letivo.

O trajeto do bairro até a escola leva cerca de 30 minutos a pé e 10 minutos de carro.

Muitos pais que moram nessa região não possuem carro próprio e para ir de transporte público é preciso pegar dois ônibus. Um até o centro depois outro até a escola. Assim gerando o custo de R$ 17,60 por dia, pois como contam com o transporte, não possuem o passe escolar.

A Edna Cristina Urbano Barbosa,37 anos, morava em Ferraz de Vasconcelos, esse ano se mudou para a Vila Ayda e pediu a transferência para essa unidade. A filha que está no 9° ano do ensino médio, estava sem ir à escola desde o primeiro dia de aula. "Ela não foi na semana passada inteira, essa semana consegui carona com outra mãe que está pegando um carro emprestado", comentou.

A mãe Giovanna Alexandra da silva,35, dona de casa também está levando a filha de carona com outra mãe, porém foi somente essa semana. Na próxima, ela já não sabe o que vai fazer.

"No ano passado ela já era dessa escola, estudava de manhã e ia de transporte escolar tranquilamente. Esse ano desde o primeiro dia o transporte não apareceu. Fica difícil ir a pé, é muito longe e no caminho tem muito mato", relatou.

Mesmo procurando os órgãos competentes desde o primeiro dia da falta do transporte escolar, Edna não conseguiu uma solução. "Fui até a Diretoria Regional de Ensino de Suzano várias vezes. Na última me falaram que a empresa contratada ainda vai ser contemplada. Enquanto isso terei que esperar", lamentou.

Resposta

A Diretoria Regional de Ensino de Suzano informou que as alunas em questão já foram contempladas com transporte fretado e a situação deverá se normalizar até a próxima semana. Os estudantes têm direito legal ao transporte, concedido de acordo com a Resolução SE Nº 27, de 9/5/2011 e seguindo a norma legal (Leis Federais 8.069/1990 e 9.394/1996), que determina que o serviço seja oferecido para crianças que morem a mais de 2 km da escola.



Legislação

De acordo com a legislação, estudantes com menos de 12 anos e aqueles com mais de 12 anos que moram em áreas afastadas ou que necessitem de algum apoio especial são atendidos pelo fretamento. Para os estudantes com mais de 12 anos e que moram próximos a pontos de transporte público é disponibilizado passe escolar.



Exceções



Há exceções em que barreiras físicas ou de transporte podem levar à reconsideração dos casos.