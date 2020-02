Alunos da Raul Brasil mantêm atividades em faculdade

Os alunos da Escola Estadual Raul Brasil retornaram às aulas na última segunda-feira, 3. Desde o ano passado, os estudantes foram remanejados para a Faculdade Piaget, onde estão até o momento aguardando a reforma da escola.

São 1.073 alunos até o momento.

De acordo com reportagem do DS divulgada 26 de janeiro, o Governo do Estado está acelerando as obras para entregar a escola no prazo previsto, que é março de 2020. As obras se iniciaram em outubro.

Novas salas de aula

Novas salas serão construídas, além do Centro de Ensino de Línguas (CEL) banheiros e cantinas. As salas de leituta e informática serão reformadas. Um Espaço de Inovação será criado, e contárá com notebooks, impressora 3D e Smart TV.

Relembre o caso

No dia 13 de março de 2019, dois ex-alunos armados invadiram a escola no período da manhã.

Eles vitimaram duas funcionárias e cinco alunos na unidade escolar. Outros 11 estudantes ficaram feridos durante a ação.

Antes de chegarem a escola, os dois assasinaram o dono de uma loja de carros na região.

Com a chegada da polícia na escola, o assassino mais novo matou o mais velho e em seguida se suicidou.