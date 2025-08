Alunos da rede municipal conhecem pontos de Suzano pelo projeto 'Educando pela Cidade'

Alunos da rede municipal de ensino participaram nas últimas quarta e quinta-feira (30 e 31/07) do projeto “Educando pela Cidade”. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Educação de Suzano, já contemplou 855 crianças desde seu lançamento, em abril deste ano, com atividades imersivas em vários locais. As turmas visitaram o Cineteatro Wilma Bentivegna, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji.

Nesta semana, a programação teve início às 9 horas de quarta-feira, no Cineteatro Wilma Bentivegna, na região central, com a participação de 144 alunos da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, do bairro Tabamarajoara. Na ocasião houve uma sessão de cinema com a animação “Lucca” (2022). Já no período da tarde, às 14 horas, as crianças assistiram a outra animação, “Encanto” (2021).

Em outro ponto da cidade, no mesmo dia, a ação foi no Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, na Casa Branca. A atividade reuniu 57 estudantes do 3º ano da Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, que fica no mesmo bairro. Os alunos realizaram uma visita guiada por todo o espaço, que conta com três capelas e uma arquitetura rica em detalhes e objetos que remetem à cultura e à religião oriental. Ao final do passeio, as crianças ainda participaram de uma oficina de origami, explorando a arte tradicional japonesa de dobradura de papel.

No dia seguinte, a atividade ocorreu no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador, com a participação de alunos das Escolas Municipais Professor Paulo Henrique Barreiros (Parque Samambaia), Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique) e Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida (Chácara Sete Cruzes).

Ao todo, 62 crianças de 10 e 11 anos exploraram todo o espaço, que conta com lago, estufa, orquidário, hortas e áreas próprias para animais. Durante a visita, além de conhecerem de perto o funcionamento, os alunos assistiram a um vídeo institucional sobre temas ambientais, como preservação da natureza e coleta seletiva. Após a exibição, participaram de um bate-papo para refletir e discutir os assuntos apresentados. Encerrando o dia de aprendizado e conexão com o meio ambiente, os alunos realizaram o plantio de uma árvore e fizeram um piquenique coletivo.

Outras escolas

Em maio e junho deste ano, o projeto “Educando pela Cidade” contemplou 221 alunos do 3º ano do ensino fundamental das Escolas Municipais Ângela Martins de Oliveira (Jardim Dora), Odário Ferreira da Silva (Jardim Belém/Palmeiras) e Professora Maria Odete Cará Gouvêa (Jardim do Lago), com visitas guiadas ao Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji.

Ainda em junho, 133 crianças do G4, G5 e 1º ano das Escolas Municipais Vereador Antonio Martins (Cidade Edson), Augustinha Raphaela Maida Molteni (Jardim Natal) e Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas) também participaram das atividades, com filmes infantis no Cineteatro.

As visitas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura já somam, desde abril, 330 estudantes do 5º ano das Escolas Municipais Professora Célia Pereira de Lima, Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso (Jardim Monte Cristo) e Odário Ferreira da Silva.

A previsão é de que, nas próximas semanas, novas turmas de diferentes unidades da rede municipal sejam contempladas com as saídas pedagógicas, em diferentes dias da semanas, proporcionando vivências culturais e educativas.

Segundo a secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto garante às crianças momentos valiosos de contato com a cultura e o aprendizado além da escola. “Oferecer aos alunos um momento educativo aliado ao lazer é fundamental. Graças ao projeto, diversas crianças estão sendo contempladas com experiências significativas que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou.