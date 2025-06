Alunos da rede municipal de Ferraz de Vasconcelos visitam as dependências da Prefeitura

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quarta-feira, 11, o projeto “Resgate da História de Ferraz de Vasconcelos”. A ação tem como objetivo aproximar os estudantes da história e espaços institucionais da cidade, promovendo a valorização do patrimônio cultural e o exercício da cidadania.

O projeto levou os alunos da Escola de Educação Básica (EMEB) Silvino Antunes, Vila Santo Antônio, da Educação Infantil a acompanharem o dia a dia dos servidores da Prefeitura.

O percurso começou pela Secretaria de Administração, passando pela Secretaria de Planejamento, onde receberam o mapa de Ferraz de Vasconcelos, foram até a Secretaria de Educação e entenderam os processos de cada departamento e visitaram a Secretaria de Comunicação.

As crianças levaram cartas até o gabinete da prefeita, Priscila Gambale, que as recebeu com muito carinho e pontuou sobre a importância desse projeto para os pequenos. “É muito bom receber a visita das nossas crianças da rede municipal, elas aprendem tanto com a gente, quanto nós aprendemos com elas. Essa aproximação entre os alunos e os espaços públicos é muito importante para promover o exercício justo da cidadania”, pontuou a chefe do executivo.

A ação também ocorrerá com a Emeb Maria Margarida do Ensino Fundamental no dia 04 de julho.