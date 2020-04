Alunos da rede municipal de Suzano recebem cestas básicas

A Secretaria de Educação de Suzano realizou a entrega das cestas básicas para alunos da rede municipal. A entrega começou na última sexta-feira (27) e finalizou no primeiro dia do mês de abril.

As famílias de alunos da rede municipal que têm direito ao benefício são aquelas cadastradas no Programa Bolsa Família.

A secretaria entrou em contato com os beneficiários de uma determinada região da cidade, durante os últimos dias, que vivem perto de um dos polos. A informação que essas famílias receberam foi para que agendassem a retirada das cestas.

Assim, não há filas nem aglomerações. Cerca de 5.100 alunos terão direito ao benefício. A maior parte das cestas já foi entregue.

Como medidas de prevenção do Covid-19, a interrupção definitiva das aulas na rede municipal ocorreu na última quarta-feira (18). Os estudantes não serão prejudicados com as faltas nas aulas. Os colaboradores da pasta tem realizado ao longo desse período o planejamento de ensino. Desde o dia 23 de março a prefeitura está seguindo as orientações do governo do Estado quanto à antecipação de férias e recessos.

A Secretária de Educação informa que este benefício só é concedido a alunos da rede municipal de ensino cujas famílias estejam inscritas no Programa Bolsa Família. Não é preciso cadastro, nem mesmo fazer contato com a Secretaria de Educação ou com a escola onde a criança estuda.

As famílias serão chamadas para receber o benefício, mediante agendamento.