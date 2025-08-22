Alunos da rede municipal participam de atividades ambientais no Suzanópolis

Moradores do Jardim Suzanópolis e alunos da rede municipal de ensino puderam participar nesta quinta-feira (21/08) de ações sustentáveis do projeto “Rua Viva”. A iniciativa foi promovida pela Concessionária SPMar, responsável pelos Trechos Leste e Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-21), por meio da ONG Espaço Urbano e com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano.

O evento teve início às 13 horas e contou com a participação de 50 crianças da Escola Municipal Nereide do Carmo Peronti Sasso, do Jardim Monte Cristo, que percorreram toda a estrutura montada próximo ao anel viário, na na esquina das ruas Doutor José Santos Neto e Vicente Ferreira. A atividade foi organizada em três etapas: “Pare”, “Pense” e “Recicle”, cada uma voltada a promover reflexões sobre reciclagem e compostagem, a partir de jogos educativos e oficinas.

Além dos estudantes, moradores da região também tiveram a oportunidade de participar, realizando os circuitos e aprendendo sobre o lixo. A proposta busca conscientizar a comunidade sobre a importância da destinação correta dos resíduos e do descarte responsável.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, elogiou o trabalho da ONG Espaço Urbano e ressaltou a parceria com a SPMar. “Parabéns aos membros da Espaço Urbano, que desenvolveram uma atividade importante para todos que puderam estar lá. Graças à Concessionária SPMar e à ONG, os participantes puderam absorver um conhecimento essencial para tomar os devidos cuidados com a natureza, por meio de um comportamento responsável e sustentável”, disse.

