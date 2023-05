Alunos da rede municipal participam de transmissão da Revista Nova Escola

Alunos da Escola Municipal José Braz Neto, no bairro Jardim Quaresmeira, foram destaque em um programa feito pelo canal no YouTube da Rede Nova Escola, na última quarta-feira (03/05). A transmissão marcou a apresentação do curso “Como usar o Material Educacional para promover boas experiências e garantir o protagonismo da criança”, que faz parte do lançamento da “Trilha Material Educacional Mais Infância MT” criado pela Nova Escola em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. Na ocasião, o trabalho promovido pela professora Yasmin Maschio da Silva e a coordenadora pedagógica Tatiana Baldez, destinado a 20 crianças, foi reconhecido por sua qualidade e excelência.

Além disso, foram analisadas as práticas de trabalho e vivências exitosas utilizadas na rotina de crianças da educação infantil, bem como a vivência planejada pela professora suzanense e acompanhada pela equipe da Revista Nova Escola na gravação da rotina dos estudantes. O conteúdo gravado integrará o “Material Educacional Nova Escola para bebês - Caderno do Professor".

Vale destacar que o curso é direcionado ao público de profissionais que atuam na educação infantil como professores, gestores e auxiliares. Além disso, a qualificação tem por objetivo auxiliar na elaboração das vivências e servir de inspiração para os registros e planejamento no fortalecimento do ensino. Deste modo, é possível garantir que todo o público deste segmento se desenvolva e, posteriormente, construa uma trajetória estruturada em sua vida escolar.

De acordo com a assistente técnica de educação infantil de Suzano, Maria Lúcia Moreira de Azevedo Garijo, o Caderno do Professor é um excelente material de apoio aos docentes: "A plataforma da Revista Nova Escola oferece cursos que aprimoram conhecimentos técnicos, teóricos e práticos e que ajudam a refletir as vivências oferecidas às crianças. Com base nisso, os professores suzanenses estão sempre realizando estes cursos com o objetivo de desenvolver um trabalho cada vez melhor, mais inclusivo, moderno, respeitando os direitos e protagonismo das crianças ”, destacou a assistente.

Na visão do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, o reconhecimento denota o grande trabalho promovido pela pasta. “Visamos promover um ensino de qualidade, independentemente da faixa etária do aluno. Nosso objetivo é prestar o apoio necessário aos estudantes de modo em que eles possam desenvolver por completo as habilidades fundamentais à formação humana, além das capacidades cognitivas e motoras”, definiu o chefe da pasta.