Alunos da rede municipal são premiados na Matific por participação no Suzangames

Alunos da rede municipal de Suzano foram premiados na última sexta-feira (15/08) pela participação na 2ª edição do Suzangames, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a plataforma Matific que busca fortalecer o aprendizado da matemática entre os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal.

Além de receberem certificados, os estudantes participaram da criação de jogos e de uma visita guiada por todo à sede da Matific.

A atividade ocorreu na alameda Rio Claro, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, e contou com a presença de 24 alunos e 16 professores de nove escolas municipais. Além deles, oito coordenadores e sete técnicos da Secretaria Municipal de Educação acompanharam de perto as crianças durante uma tarde dinâmica.

Na ocasião, os estudantes participaram de uma visita guiada e interativa por todo o espaço da Matific, onde conheceram de perto o trabalho dos desenvolvedores e criadores de conteúdo. Como reconhecimento pela conquista, eles receberam certificados e prêmios, além de vivenciarem uma atividade criativa para desenvolver propostas para novos jogos, desenhar funcionalidades e elementos que poderiam integrar futuros desafios. O dia foi encerrado com um lanche especial, encerrando a experiência de forma descontraída.

“A vitória das crianças no Suzangames contribui para o desenvolvimento estudantil de inúmeras formas. Promover o protagonismo e garantir a recompensa é essencial para manter nossos alunos empenhados e dedicados. Parabéns a todas as crianças que venceram os jogos”, disse a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães.

Escolas participantes

Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, no bairro Cidade Boa Vista; Professora Nizilda Alves de Godoy, na estrada Fazenda da Aya; Liuba Pizzolito, localizada no Jardim das Lavras Mirim; Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, no Jardim São José; Lidia Lima da Silva, no Jardim Planalto; Damasio Ferreira dos Santos, na vila do Sol Nascente; Manoel Vicente Ferreira Filho, no bairro Vila Helena; Victor Salviano, na Cidade Miguel Badra; e Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara.