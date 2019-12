Alunos da rede municipal são premiados no Concurso da Semana de Trânsito

As Secretarias de Educação e de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano promoveram na tarde desta terça-feira (10) a cerimônia de entrega de certificados e prêmios a crianças de escolas municipais que participaram do primeiro Concurso da Semana Nacional de Trânsito. O evento ocorreu no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Foram escolhidos os três melhores trabalhos em cada uma das categorias: Desenho, Frase e Redação. Todos foram elaborados pelos alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal de ensino. No total, 246 trabalhos foram avaliados pela comissão julgadora, composta por integrantes da Prefeitura de Suzano, com base nos critérios coerência, originalidade, criatividade, comunicabilidade e exploração de recursos inerentes ao tema da Semana Nacional de Trânsito, celebrada em setembro.

Várias produções ficaram expostas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, para mostrar o engajamento das crianças com os princípios transmitidos em sala de aula e em oficinas especiais voltados à dignidade humana e preservação da vida no trânsito.

Durante a entrega dos certificados, medalhas e prêmios aos vencedores, o diretor municipal de Trânsito, José Geraldo de Melo Júnior, celebrou os resultados positivos. “São exemplos de soluções para o dia a dia nas ruas e avenidas que não têm maldade, e isso é muito gratificante”, disse.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, valorizou o olhar das crianças na criação de novas políticas e abordagens para o futuro. “Precisamos de uma cultura responsável nas ruas e um trânsito mais humano”, afirmou.

O chefe da pasta de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, valorizou a iniciativa, que é a primeira no município a premiar e reconhecer o talento dos alunos, e agradeceu o empenho conjunto. “Trabalhar por um trânsito melhor é uma questão de saber ouvir os anseios da comunidade”, comentou.

Todos os trabalhos premiados no concurso serão usados posteriormente como meios para ajudar nas ações educativas tanto na rede municipal de ensino quanto em campanhas da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Ao final da solenidade, a direção da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do Residencial Nova América, e a equipe de Educação de Trânsito da pasta municipal receberam placas em reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo do ano.

Também estiverem presentes na cerimônia o controlador geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, e o vereador Rogério Gomes do Nascimento.