Alunos da Yolanda Bassi participam de ação social promovida pela PM

Alunos do 1º ao 4º ano, da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi, participaram nesta quarta-feira, 4, de uma ação social promovida por policiais militares (PMs), da 4ª Cia, do 32º Batalhão. A atividade permitiu que eles andassem de ‘trenzinho’ pelas imediações da escola. O projeto foi organizado pelos militares do 3º Pelotão.

O subtenente da Polícia Militar, Rogério Luiz Souza, foi quem contatou o dono do 'trenzinho', Wilson Ferreira Gomes, policial aposentado, para levar alegria às crianças da escola.

Segundo o subtenente, como a escola foi palco de ocorrências envolvendo o tráfico de drogas, os policiais iam constantemente ao local. Por isto, acabaram criando um vínculo com a instituição e os alunos. “Nem imagino o que pode passar na cabeça dessas crianças. Criamos um vínculo forte com essa escola e com os alunos. É gratificante participar de algo assim, desse trabalho social e totalmente voluntário".

Wilson comenta que desde criança tinha o sonho de ter o trenzinho e, agora que conseguiu, tem a possibilidade de transmitir alegria a outras crianças. “Eu sempre tive esse desejo de ter ou andar em um trenzinho. Vai ser algo totalmente gratuito para proporcionar alegrias para as crianças. É algo necessário e importante. Realmente gratificante".

Os policiais pretendem expandir este projeto social para outras escolas e esperam que a alegria chegue às demais escolas da cidade também, por meio de ações voluntárias, que são classficadas pelo subtenente como importantes.

HOMENAGEM

Antes das crianças entrarem no trenzinho, os policiais prestaram uma homenagem a sargento Tais Valeria Fanasca Meloni, que faleceu na última terça-feira (3). Os policiais, em frente à escola, ficaram em frente às viaturas. Houve um minuto de silêncio com as sirenes ligadas, em homenagem a policial. Ela morreu após ser atropelada por bandidos em fuga, em Mauá, no ABCD Paulista.

Os suspeitos de praticarem o crime foram detidos e levados à delegacia.