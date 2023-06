Alunos de escola do bairro Fazenda Aya visitam Estação de Tratamento de Água

A Secretaria de Educação de Suzano promoveu nesta terça-feira (06/06) uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) na represa de Taiaçupeba, região do Jardim Colorado, para os alunos da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, do bairro Fazenda Aya.

Durante a atividade, que foi realizada nos períodos matutino e vespertino, 49 estudantes dos 5ºs anos estiveram presentes. A equipe do Setor de Programas, Projetos e Inovação da pasta; a professora Daniela Carvalho Lucatto; e a coordenadora pedagógica, Tatiana Alves Fernandes Macedo, também participaram.

A ação ocorreu em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com duração de aproximadamente uma hora e meia. A atividade promoveu apresentações sobre o ciclo da água desde a sua coleta, passando pelo tratamento e finalizando no uso, bem como a respeito dos processos de esgoto. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os educandos de que a água é um bem finito e que as relações diárias com ele vão fazer a diferença para o desenvolvimento sustentável.

Os estudantes também puderam participar de brincadeiras e dinâmicas com apresentações em vídeo. A ação é parte do cronograma de atividades especiais em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na última segunda-feira (05/06).

Para o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, as atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente vêm sendo muito bem recebidas pelos alunos. “Todas as crianças estão, de fato, aprendendo muito sobre a preservação da natureza e dos recursos naturais. Também nos preocupamos em promover atividades práticas em que os alunos possam desenvolver tudo o que foi aprendido na teoria. Essa é uma forma de absorver ainda mais os conteúdos ministrados”, disse Bassini.