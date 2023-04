Alunos de projeto musical fazem 1ª apresentação na ExpoSuzano

A banda formada pelos alunos de quatro turmas do 5º ano da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, do centro de Suzano, realizou sua primeira apresentação do projeto “Sons, Movimentos e Vozes - Caminhos para o Futuro”. A ação ocorreu durante a celebração do aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, comemorado no último domingo (02/04). A atividade, que ocorreu no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado na área principal do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), contou com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do vereador Artur Takayama.

A apresentação, que contou com a participação de 90 alunos, teve aproximadamente uma hora de duração. A ação recebeu o apoio da banda Lira Suzanense, da Escola Estadual Sylvia Mafra Machado e dos próprios músicos-professores, que emprestaram alguns instrumentos musicais para o projeto. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, um dos propósitos é que o projeto seja ampliado, visando beneficiar crianças do 1º e 2º anos com aulas de canto e coral e do 3º e 4º anos com aulas de dança. Vale ressaltar que o contato direto dos alunos nesta faixa etária com a música contribui para concentração, memória, coordenação motora, socialização e disciplina.

Segundo o chefe da pasta de Educação, Leandro Bassini, trabalhar música na escola é uma forma de potencializar o aprendizado e descobrir novos talentos. “Uma das formas de estimular o desenvolvimento dos alunos acontece por meio da música. Ter contato com instrumentos nesta idade é de grande importância para o progresso pedagógico deles, podendo estimular a descoberta de novas habilidades. Qualquer experiência musical promove uma maior capacidade e sensibilidade de observação, aprendizado, atenção e memória, competências que precisam de atenção nesta fase da vida”, disse o secretário.

De acordo com Ashiuchi, a realização do projeto é de extrema importância para o desenvolvimento social e cultural dos alunos. “Fiquei muito feliz em ver a disposição de meninos e meninas nesta nova etapa que se inicia. Sem dúvida, a apresentação contribuiu positivamente para o aniversário da cidade. Nosso objetivo é oferecer às crianças cada vez mais oportunidades de demonstrarem seu talento. Além disso, a prática musical é essencial para a formação de cidadãos reflexivos, críticos e conscientes. É isso que buscamos”, disse o chefe do Executivo.