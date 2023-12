Alunos de Suzano conquistam sete títulos durante torneio de sumô em Guaianases

Alunos da Associação de Sumô Nova Central, conveniada à Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, participaram no último domingo (10/12) de um torneio amistoso da modalidade, realizado no Centro Educacional Unificado (CEU) Lajeado, em Guaianases, bairro da zona leste de São Paulo. A atividade, acompanhada pela atleta, professora e atual vice-campeã mundial da categoria Feminino Médio, Luciana Watanabe, teve a participação de aproximadamente 80 lutadores e trouxe sete títulos para o município.

O desempenho obtido no decorrer da iniciativa premiou alguns dos diversos competidores que participam das aulas de sumô na sede da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Dentre eles, destacam-se as jovens Nauana Ribeiro de Abreu, Rafaela Bezerra, Gabriela Cristina, que alcançaram a primeira colocação nas categorias feminino Mirim A, B e Adulto, respectivamente.

Já entre os homens, os títulos foram conquistados nas categorias Adulto, por John Michel; Mirim B, por Kauan Souza da Silva; e Mirim C, por Enzo Bezerra. Além destes, a aluna Amy Lee Andrade Ruiz, que participa do projeto “Lutas Como Forma de Educação”, da Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino, também foi premiada com a medalha de ouro.

Luciana fez uma avaliação positiva acerca da participação de Suzano no torneio. “A ascensão e a contribuição dos nossos competidores neste campeonato é fundamental para inspirar novas gerações a abraçar esta tradição. Todos se mostraram extremamente dispostos em representar Suzano, algo que demonstra e incentiva a evolução constante desta prática esportiva na cidade”, disse.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que é extremamente importante proporcionar e oferecer projetos que fomentem estas atividades. “O esporte é uma excelente ferramenta de transformação social, principalmente para jovens suzanenses que aproveitam as oportunidades com garra e afinco. Parabenizo todos os medalhistas, treinadores e professores e reforço a grande contribuição deles para garantir a ampla tradição do município nas mais diversas categorias desportivas”, afirmou o titular da pasta.