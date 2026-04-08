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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

Alunos do CCMI participam de sessão especial no Cineteatro Wilma Bentivegna

Atividade realizada nesta terça-feira (07/04) reuniu 45 idosos em uma tarde de lazer, integração e acesso à cultura com a exibição do filme 'Palmer'

08 abril 2026 - 16h03Por De Suzano
Alunos do CCMI participam de sessão especial no Cineteatro Wilma BentivegnaAlunos do CCMI participam de sessão especial no Cineteatro Wilma Bentivegna - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Os alunos do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti participaram, na tarde desta terça-feira (07/04), de uma sessão especial no Cineteatro Wilma Bentivegna. A atividade reuniu 45 idosos em um momento de lazer, integração e valorização da convivência, fora da rotina habitual da unidade.

A ação integra a programação do projeto “Cine Crochê”, sempre realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, iniciativa que une o audiovisual a práticas manuais, promovendo momentos de convivência, troca de experiências e valorização cultural entre os participantes. Durante a atividade, foi exibido o filme “Palmer”, do gênero drama, com duração de 1h50. A proposta ampliou o acesso dos alunos a espaços culturais da cidade, contribuindo para o entretenimento, o fortalecimento dos vínculos e o bem-estar coletivo. A atividade foi produzida pelo Polo de Música e Audiovisual de Suzano, com apoio do Instituto Seliga de Inclusão e Responsabilidade Social.

Com saída organizada em frente ao Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o grupo seguiu até o Cineteatro para vivenciar a iniciativa, marcada por momentos de descontração, troca de experiências e interação entre os participantes.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, destacou a importância de promover atividades que ampliem as experiências dos participantes. “Momentos como esse são muito importantes para os nossos alunos, porque estimulam a convivência, fortalecem os vínculos e proporcionam novas vivências. A gente percebe o quanto eles aproveitam e se sentem valorizados com esse tipo de iniciativa”, afirmou.

Já a dirigente do CCMI e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o impacto da ação no bem-estar e na qualidade de vida dos idosos. “A proposta é justamente oferecer atividades que façam sentido para eles, ampliando o acesso à cultura e criando oportunidades de convivência. Ver o envolvimento e a alegria de cada participante mostra que esse trabalho tem feito a diferença no dia a dia deles”, declarou.

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