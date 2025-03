Alunos do Jardim Maitê conhecem tratamento da água em ação educativa

Para celebrar o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, promoveu na manhã desta sexta-feira (21/03) uma visita especial dos alunos do 5º ano A da Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no bairro Jardim Maitê, à Estação de Tratamento de Água Taiaçupeba (ETA) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), no Jardim Aeródromo Internacional.

A iniciativa faz parte de uma das ações de Educação Ambiental anual que, somente ano passado e neste ano, já beneficiou 146 estudantes. Durante a visita, os alunos participaram de uma palestra educativa sobre o ciclo da água e vivenciaram atividades lúdicas, como um jogo de tabuleiro gigante, no qual eles mesmos eram as peças e precisavam superar desafios para completar o percurso. Além disso, tiveram a oportunidade de analisar amostras em microscópios, proporcionando uma experiência prática sobre o tratamento e a qualidade da água.

A ação contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, André Ching, da coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Educação, Sueli Stuchi, acompanhada de Ronaldo Junior e Sueli Prestes, que integram o setor, e Allan Oliveira, também da Secretaria de Meio Ambiente.

Ao longo do último ano, diversas escolas municipais participaram da iniciativa, entre elas as Escolas Municipais Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas; Professora Maria Odete Cará Gouvêa, no Jardim do Lago; Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia; além da própria escola Antônio Carlos Mayer. O projeto segue incentivando a conscientização ambiental e o aprendizado prático sobre a importância da água para a sociedade.

Para a secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, o aprendizado vai muito além da sala de aula. “Essa visita proporciona aos alunos uma vivência única, que alia teoria e prática. Nosso objetivo é despertar nos estudantes a consciência sobre o uso responsável da água e o impacto que pequenas ações podem ter no meio ambiente”, afirmou Renata.

“Atividades como essas são fundamentais para que os alunos compreendam o caminho que a água percorre até chegar às nossas casas e a importância de preservarmos esse recurso. A experiência prática torna o aprendizado mais significativo e incentiva uma cultura de responsabilidade ambiental desde cedo”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.