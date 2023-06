Alunos do Lumbini conquistam 3º lugar em olimpíada estadual de química

O Colégio Lumbini foi destaque na edição de 2023 da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, com quatro alunos conquistando o terceiro lugar da competição que ocorreu no último dia 03, cuja fase final foi promovida na sede da Universidade de São Paulo (USP). O feito torna-se ainda mais notório ao considerar que esta foi a primeira participação da instituição de ensino no evento da Associação Brasileira de Química (ABQ).

Os alunos premiados foram Pedro Henrique Felippe Nicodemo, Bruno Ferreira Baroni, Artur Davis Siqueira e Mayara Silva Xavier de Feria, todos do 2º ano do ensino médio do colégio. Junto do professor Gabriel Motta e, posteriormente, de Leandro Masiero e Marina Leite, os jovens iniciaram sua trajetória ao realizar uma redação sobre o tema “Vidros: da química básica às aplicações tecnológicas”, seguindo uma série de diretrizes impostas pela organização. Os quatro estudantes avançaram, formando uma das equipes para a segunda etapa.

Nesta fase final, foi feito um sorteio no qual Bruno foi eleito o representante do grupo, tendo o desafio de fazer uma prova teórica de 22 questões que abordaria uma série de conceitos da disciplina, desde aspectos básicos como a estrutura de um átomo, até vertentes mais complexas, como densidade e solubilidade. O desempenho final, oriundo de sema.