Alunos e funcionários da Escola Raul Brasil terão acolhimento na segunda-feira

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, esteve nesta sexta-feira (15) em Suzano para definir as ações que serão colocadas em prática a partir dessa segunda-feira (18) na Escola Estadual (E.E) Raul Brasil, local palco da tragédia dessa quarta-feira (13) que deixou 10 mortos. Em primeiro momento, serão oferecidos atendimentos especializados de assistência aos alunos, familiares e funcionários da escola. À volta as aulas ainda não foi definida.

Na tarde desta sexta-feira, uma reunião foi realizada na quadra da escola e contou com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), o secretário estadual de Justiça, Paulo Dimas Mascaretti, a primeira dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, e os familiares, professores e funcionários da instituição. Além da definição dos atendimentos, a reunião teve como finalidade estruturar um plano de retorno das atividades da escola.

"Não estamos fechando nenhum calendário definitivo. Vamos respeitar o luto e o tempo das pessoas. Nenhum professor, aluno ou funcionário será obrigado a retornar para a escola na próxima semana. Caso desejam voltar, iremos disponibilizar especialistas para atendê-los", conta o secretário.

A rede de apoio criada para atender os alunos, professores e funcionários, contará com a presença de pedagogos, psicólogos, psiquiátricas, médicos e professores de diversas instituições, incluindo a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Campinas (Unicamp). As merendeiras e a diretora da escola também estarão presentes para auxiliar os estudantes e familiares.

Sobre a volta às aulas, Silva explica que ainda não há nada definido. "A reunião de hoje serviu para determinar as atividades da semana que vem. Vamos precisar a volta às aulas na próxima semana. Iremos respeitar e compreender o luto de todos", conta.

O prefeito Ashiuchi, ainda visivelmente abalado com a tragédia, informou que o prédio da escola está passando por reformas básicas para atender melhor os alunos quando as aulas retornarem. "As equipes estão trabalhando na pintura e troca de ambientes. Estamos trabalhando para que receber a todos novamente. Queremos diminuir as seqüelas para que os alunos se sintam dentro de um ambiente escolar e familiar que é o Raul Brasil", conta.