Amamentação é tema de curso no Hospital Santa Maria neste sábado

O Hospital Santa Maria de Suzano promove neste sábado (22) mais um ciclo de palestras do curso Amamentando – Para quando o bebê chegar, cumprindo um extenso calendário neste ano de atividades voltadas à prestação de serviços e ao envolvimento de profissionais qualificados na transmissão de conhecimentos para a realização de procedimentos com segurança.

As aulas, marcadas para começar às 8 horas, serão gratuitas para beneficiários da SamedSaúde e pacientes gestantes da unidade, que é parceira (primeira no Alto Tietê), tendo a operadora como apoiadora, do Projeto Parto Adequado, iniciativa desenvolvida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Hospital Israelita Albert Einstein, Institute for HelthcareImprovement (IHI) e Ministério da Saúde.

Temas de interesse vêm chamando a atenção das participantes do curso: mitos e verdades, alimentação, fatores psicológicos, cuidado das mamas e potenciais problemas. As vagas são limitadas. Informações pelo telefone 4746-5188.

A Maternidade do Hospital Santa Maria tem capacidade para 150 partos por mês e possui completa estrutura: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, berçário, alojamento conjunto para mães e bebês e recurso da transmissão ao vivo do parto, priorizando a eficiência e o atendimento humanizado.

O objetivo definido para o Parto Adequado foi, em conjunto com o grupo de hospitais participantes, elaborar, testar, avaliar e disseminar um modelo de atenção ao parto e nascimento que favoreça a qualidade nos serviços, valorize o parto adequado e contribua para a redução de cesarianas desnecessárias e dos riscos delas recorrentes.

O Brasil é recordista em cesáreas, com 85% de procedimentos, razão pela qual a valorização do parto normal ganha força em unidades de saúde como o Hospital Santa Maria de Suzano, que defende a redução no percentual de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar.

O Hospital Santa Maria foi inaugurado em dezembro de 2015 enquanto Pronto Atendimento e atualmente é um hospital geral, incluindo, além da Maternidade, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Unidade Coronariana, bloco cirúrgico, ala para internações, Oncologia e Centro de Diagnóstico.