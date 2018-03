Ambulantes serão retirados de canteiro para construção de ciclovia

Cerca de 20 ambulantes serão retirados do canteiro central da Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, próximo ao Terminal Norte, para que as obras de implantação da nova ciclovia continuem. Eles receberam uma notificação para se retirarem do local na última sexta-feira (9) e reclamam que não querem ir para um espaço sem movimento de clientes. De acordo com o setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, os vendedores serão realocados em uma praça nas imediações, a 200 metros do ponto original.

A expectativa da Prefeitura é que os ambulantes venham a aderir ao processo de notificação. Porém, revoltados com a ação, os ambulantes disseram que sairão da área caso tenham um espaço adequado - com movimento - para trabalharem. Esse é o caso do vendedor de acessórios de celular, Leonardo Santos. Ele comentou que anteriormente teve uma reunião com um vereador de Suzano, quando ficou decidido que ficariam no local. "Não tem necessidade dessa ciclovia. Já tinham liberado para nós esse espaço e agora querem nos tirar", lamentou.

Já o vendedor de acessórios pessoais, Luiz Alves de Lima, falou que deveriam se organizar melhor, que daria para ficarem na área. "Se estivesse à organização que nos falaram que teria, fiscalizar de manhã e à tarde quem está trabalhando, daria para ficarmos. Isso porque ficamos bem no 'final' da ciclovia, perto da estação".

Diferente do que foi divulgado pela administração municipal, outro vendedor, mas que não quis se identificar, ressaltou que 40 ambulantes dependem desse espaço para pagar impostos de casas e sustentar a família. "A ciclovia não precisa passar por onde trabalhamos, como o viaduto e até mesmo o bicicletário da estação, que estão a cerca de 200 metros. Além de mim, mais 39 ambulantes serão afetados e terão que buscar outras alternativas para sobreviver", completou.