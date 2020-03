Ambulatório de Especialidades passará por reformas em abril

O Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, em Suzano, passara por reformas no mês de abril. Somente em 2019, foram realizados 77.943 procedimentos, entre exames e consultas. O ambulatório fica localizado na Rua Kazuo Kajiwara, 33, Parque Santa Rosa.

Serão feitas pinturas na parte interna e paisagismo da parte externa, bem como a troca de portas, torneiras, longarinas e outras ações. A Secretaria de Saúde de Suzano informa que estas ações não vão atrapalhar o atendimento prestado no local.

O ambulatório oferece 17 especialidades médicas, além de serviços de auxiliar de enfermagem, enfermeiros, fonoaudiólogo e nutricionista.

Edvaldo Galeano, 41, é pedreiro. Ele tinha levado a filha para uma consulta no ambulatório, e elogia a rapidez no atendimento. "Não tenho o que reclamar. Sempre quando marco consulta aqui a agilidade para o atendimento me impressiona", disse.

"Sempre que vim aqui fui bem atendida, o espaço atende todas as expectativas", conta Rebeca Suelen, 25, que costuma frequentar o espaço para realizar exames.

Jandira do Santos, 64, é aposentada. Há mais de vinte anos ela frequenta o local e agradece os serviços prestados. "Com as reformas que o ambulatório irá passar vai melhorar ainda mais o atendimento, que já é bom", relata Jandira.

"Costumo realizar exames aqui no ambulatório e não tenho nada a reclamar. Sempre fui muito bem atendido", relata o aposentado Antônio Estevam, 78, que tinha acabado de sair de uma consulta no local.

A Prefeitura de Suzano informa que não haverá custos adicionais para os cofres públicos, uma vez que serão usadas equipes da própria Prefeitura para a iniciativa.