Amizade ou armadilha: como identificar vínculos tóxicos e preservar conexões saudáveis e duradouras?

Em um contexto altamente interligado, em que a quantidade de "amigos" pode ser vista como um indicador de status social, cultivar amizades autênticas e saudáveis pode se transformar em um desafio e, em certos casos, até em uma cilada emocional. De acordo com a psicóloga Karina Siqueira, da Hapvida, é crucial compreender a influência de cada amizade em nossa vida e estar atento aos sinais de conexões prejudiciais, que muitas vezes passam despercebidos até causarem um esgotamento emocional profundo. "É essencial se questionar: essa amizade me revigora ou me esgota?", provoca.

A resposta está intrínseca aos sentimentos e ao bem-estar. "Se você busca desculpas para evitar encontros, sai de conversas se sentindo pior do que entrou ou sente um cansaço inexplicável só de pensar em se encontrar com alguém, é sinal de que possivelmente está preso em um vínculo prejudicial", adverte.

Em entrevista exclusiva, Karina desmistifica a ideia de que um "verdadeiro amigo" precisa atender a todas as demandas. Pelo contrário, amizades sólidas se baseiam em papéis bem definidos. "Não é todo conhecido do trabalho que está preparado para discutir questões pessoais, da mesma forma que um companheiro de atividade esportiva talvez não seja a melhor pessoa para desabafar sobre desafios profissionais. Isso não denota deslealdade, mas sim humanidade", explica. A tentativa de depositar todas as expectativas em um único indivíduo, na visão dela, resulta em frustração e abre espaço para relações desequilibradas.

A profissional sustenta que, como nos relacionamentos românticos, as amizades demandam limites, respeito mútuo e comunicação aberta. "Um vínculo verdadeiro não tolera mentiras, traições ou desrespeito. Quando alguém ultrapassa um limite expresso, a relação enfraquece e pode até se desfazer", alerta.

Nesse sentido, o que leva uma amizade a se tornar prejudicial? Karina aponta diretamente para o desrespeito deliberado. "Quando você comunica um limite, expressa que algo lhe machuca e a pessoa, ciente das consequências, opta por ignorar, não estamos lidando com um equívoco, mas sim com uma escolha. Mentiras, traições ou críticas humilhantes não são acidentes em amizades genuínas. São violações", destaca. Ela ressalta, ainda, que perdoar é nobre, mas persistir em uma relação que causa sofrimento é pactuar com sua própria angústia.

Cada amigo desempenha um papel específico

"Amizade é essencial para a saúde mental. Nós somos seres sociais e contar com um grupo de apoio é fundamental. Contudo, é crucial compreender que nem toda amizade ocupará o mesmo espaço. Isso é perfeitamente normal", enfatiza Karina.

A solução reside na distribuição equilibrada do afeto, segundo ela. "Amizades profundas, que celebram suas conquistas, apontam seus erros com carinho e oferecem suporte nos momentos difíceis são raras. E está tudo bem! O que importa é ter ciência: algumas conexões são para momentos alegres, outras para desabafos, outras para crescimento. A chave é não exigir de alguém algo que ele não pode dar".

Como reconhecer uma amizade tóxica?

O alerta é acionado quando o sentimento após um encontro é de exaustão, desconforto ou tristeza. Relacionamentos marcados por manipulação emocional, críticas constantes, dependência excessiva e ciúmes disfarçados de cuidado tendem a drenar emocionalmente quem está envolvido. "Se você sempre precisa arranjar desculpas para evitar encontrar alguém ou se essa pessoa está ausente nos momentos difíceis, é um sinal de alarme. Uma amizade tóxica suga sua energia e impede seu crescimento", destaca Karina.

Para concluir, a especialista convida à reflexão. "Observe: após interagir com determinada pessoa, você se sente leve ou sobrecarregado? A resposta é o indicador mais sincero. Uma verdadeira amizade não causa mal-estar nem peso. Ela acolhe".

Faça uma avaliação

Para quem suspeita estar em uma relação prejudicial, a psicóloga ensina um método prático: a lista racional. "Pegue uma folha. Em um lado, liste os aspectos positivos dessa amizade: anos de convívio, apoio em momentos específicos, diversão. No outro lado, anote o que lhe causa desconforto: fofocas, manipulação emocional, críticas destrutivas. Atribua uma nota de 0 a 10 para cada item. Se os aspectos negativos pesarem mais, é hora de reavaliar essa relação em sua vida". Ela ressalta enfaticamente: "A vida adulta já é complexa demais para carregarmos pessoas que nos transformam em versões menores de nós mesmos”, completa Karina Siqueira.