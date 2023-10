Amor pelo social move Maildes Ferreira de Holanda da Casa da Criança de Itaquá

Conheça um pouco da história dessa mulher bem que se destaca por sua atuação na área social.

DS: Conta um pouco sobre sua trajetória profissional?

Maildes: Antes da Casa da Criança e da Associação Missão Isabella, trabalhei na iniciativa privada numa cooperativa de crédito para Policiais Militares do Estado de São ao Paulo e fui Conselheira Tutelar na gestão 2007-2010, período em que também presidi o órgão.

DS: Conte um pouco sobre sua trajetória na Casa da Criança de Itaquaquecetuba?

Maildes: Desde 2007, sou voluntária na instituição, onde inicialmente atendia os acolhidos para realizar os laudos psicológicos para os processos judiciários. Na época a entidade não podia arcar com este profissional que já era exigido por lei para garantia dos direitos da criança em serviço de acolhimento. Em 2010 fui convidada pela presidente à época, Monica Moreno, pessoa que nutro muita admiração e amizade até hoje, aceitei o desafio e me mantenho até hoje.

DS: Qual o maior desafio que enfrenta nesta função?

Maildes: Temos desafios diários com os casos que atendemos, mais acredito que são três os grandes desafios: o primeiro deles é ter o objetivo de um dia fechar o serviço de abrigo, acredito que garantir direitos fundamentais precisa preceder o de garantir que as crianças vivam em suas famílias ou uma família substituta que desempenhem as mesmas funções. Esse é o maior dos desafios: zerar o número de crianças no abrigo. O segundo desafio é manter a permanente articulação da entidade com a comunidade local, a iniciativa privada e o poder público, este último um desafio sempre maior, devido as mudanças do contexto político que ocorrem ou por eleições ou por mudanças de rumos mesmo.

DS: Hoje quantas crianças são atendidas no abrigo e quais outros projetos vocês estão à frente?

Maildes: Temos duas unidades do abrigo, cada uma com capacidade para 20 acolhidos. Temos 49 crianças sob nossa guarda e acompanhando hoje 84 egressos do acolhimento (crianças e adolescentes) que saíram do abrigo nos últimos dois anos.

DS: O que significa pra você fazer parte de um projeto grandioso como a Casa da Criança?

Maildes: Resumindo em uma palavra: realização.

DS: Quem é a Maildes fora da Casa da Criança? O que gosta de fazer?

Maildes: A filha do Nonato e da Dona Maria que moram comigo e me auxiliam na rotina da família, da casa e cuidados das netas. Mulher de 42 anos, mãe da Naila de 23 anos, bióloga marinha, hoje fazendo mestrado, e da Elis de 5 anos. Não tenho uma rotina de dona de casa, pois tenho minha mãe que me apoia em casa, minha rotina é de mãe e cuidado também aos meus pais. Também participo de outras atividades sociais, sou membro do Rotary Villarejo, lugar de ajuda ao próximo, mais também de muitas amizades e momentos de descontração.

DS: Você é casada tem filhos?

Maildes: Sou casada e temos duas filhas, Naila e Elis.

Psicóloga, especialista em Gestão de Projetos Sociais e Mestre em Desenvolvimento Territorial. Esta é Maildes Ferreira de Holanda, atual superintendente da Casa da Criança de Itaquaquecetuba. Sempre ligada a questões sociais, antes de assumir a gestão da instituição, em 2010, coordenou projetos por 11 anos na Associação Missão Isabella, também em Itaquá.