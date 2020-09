Ampliação da Linha 12 do Brás até Suzano necessita de ponte sobre o Rio Guaió

A extensão da Linha 12 - Safira (Brás) até a estação Suzano depende da construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Guaió. A informação é da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A companhia também afirma que é necessário o remanejamento de ruas entre Calmon Viana e Suzano, a realocação do muro de divisa, remanejamento de interferências e implantação de novos equipamentos de via permanente na região da estação Suzano.

Atualmente, a estação Suzano conta com a Linha 11-Coral da CPTM, que atende a região até o centro de São Paulo, com destino final a estação da Luz.

De acordo com estudos preliminares da CPTM, para que a Linha 12-Safira chegue até Suzano, como já contempla Itaquaquecetuba, são necessárias intervenções relacionadas à via permanente, rede aérea de tração, sinalização e suprimento de energia. As intervenções também incluem a necessidade da construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Guaió, entre outras citadas para que a estação Suzano opere também como terminal da Linha 12.

A estação Suzano foi reformada e reinaugurada em 2016 com quatro plataformas para receber as composições da Linha 12 - Safira. No entanto, nenhum prazo para estender a linha, que tem destino final Calmon Viana, foi dado pela CPTM. Há quatro anos estudos são realizados. Durante esse período apenas duas plataformas recebem os trens da Linha 11 - Coral e as outras duas plataformas continuam inoperantes.

O projeto inicial da estação era de que a baldeação das linhas 11-Coral e 12-Safira fossem transferidas para Suzano. Inclusive, a ideia de fazer uma estação de grande porte era de que com esta mudança, Suzano receberia um número maior de passageiros. Porém, a alteração de baldeação foi adiada e não será mais na cidade.

Estação

A estação Suzano tem 12 mil metros quadrados de área construída, com plataformas cobertas e total acessibilidade. Além disso, a estação conta com elevadores, rampas, piso e rotas táteis, comunicação em braile, além de escadas rolantes, assentos nas plataformas e banheiros públicos comuns e exclusivos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.