Ampliação da Rua 7 de Setembro aguarda licença ambiental

As obras de ampliação da Rua Sete de Setembro aguardam documentação para adquirir licença ambiental provisória. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, este processo está em finalização para que os trabalhos sejam retomados. O parecer anterior da administração municipal, ainda na semana passada, apontava dependência de um serviço executado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)- que já foi terminado.

Quem passa pelo cruzamento entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Senador Roberto Símonsen ainda se depara com o aspecto de abandono da área que deverá receber a ampliação da via.

Os comerciantes ao redor, pouco sabem sobre as obras porque o movimento não é percebido. Robert Farnezi é proprietário de um comércio próximo e conta que há cerca de três meses reparou nos trabalhos, mas que logo foi estagnado.

"Colocaram uma placa, construíram um meio-fio, foi só isso. Não vi mais nenhum trator nem nada, desde então. O dia em que realmente abrir a rua, vai ser bom para a vizinhança. Vai melhorar o acesso e a segurança, principalmente à noite".

A placa em questão foi retirada pela própria prefeitura, conforme já publicado, para evitar acidentes, uma vez que a estrutura foi danificada. Na semana passada, a administração informou o trabalho seria retomado agora, depois que a Sabesp finalizou um serviço de linha de esgoto e tubulação de captação de águas pluviais. Esta intervenção da Companhia teria por objetivo auxiliar o escoamento de chuva e a limpeza de córregos e bueiros.

Ainda segundo o parecer anterior, a empresa responsável pelos trabalhos seria comunicada, já estando apta a finalizar a implantação das embocaduras do prolongamento da via, que ligará a Rua Sete de Setembro à Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, passando pela área que abriga a popular Lagoa Azul.

Para tanto, a Prefeitura explicou que é necessária a licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que visa legalizar a construção, pavimentação e a própria implantação do sistema de drenagem.

Orçamento

A obra, custeada pelo Ministério das Cidades com contrapartida do governo municipal, é avaliada em R$ 999,4 mil. O trabalho tem por objetivo adequar a mobilidade urbana e desafogar o trânsito.

O Hospital Regional de Suzano também deverá ser implantado no espaço de ampliação, calculada em 400 metros de via. De acordo com a prefeitura, este projeto foi iniciado em dezembro passado e o equipamento será erguido com o investimento de R$ 24 milhões, provenientes do Governo Federal, e R$ 4 milhões do município.