Ampliação de novas DDMs deve beneficiar a região

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou, por meio de nota, que o governo estadual pretende e trabalha para ampliar o número de Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) em todo Estado, inclusive no Alto Tietê, em Itaquaquecetuba, que aguarda a implantação de uma DDM desde o ano passado. Além disso, foram convocados 1.100 policiais civis aprovados nos concursos para a análise de documentos e realização de perícias de aptidão e mental. Eles serão distribuídos por todo o Estado para atuarem nas delegacias. Hoje a região conta com duas DDMs, uma em Suzano e outra em Mogi das Cruzes, nenhuma delas conta com funcionamento 24 horas.

Atualmente, segundo a SSP, o Estado conta com 133 Delegacias de Defesa da Mulher. Destas, dez unidades possuem atendimento 24 horas, sendo nove inauguradas nos primeiros 90 dias de governo. Outras 30 unidades terão o atendimento ininterrupto até 2022. "Além das especializadas, todas as delegacias de São Paulo são capacitadas para acolherem as vítimas e registrar casos de violência contra a mulher. Todos os distritos adotam o Protocolo Único de Atendimento, que estabelece padrão para o acolhimento das vítimas. Além disso, os cursos de formação dos policiais, sejam civis ou militares, contemplam disciplinas direcionadas ao tema", informa a nota.

Ainda segundo a SSP, além da ampliação das DDMs no Estado e contratação de novos funcionários, o reforço no policiamento é um dos compromissos da atual gestão. "Estão em andamento concursos para a contratação de 2.750 policiais civis. Além disso, há ainda mais 1.650 vagas em andamento de concurso. Já foi autorizada também a abertura de um novo certame para a contratação de 2.750 policiais civis, a partir do próximo ano", completou a nota.