Ampliação do Bom Prato de Suzano prevê refeição noturna a partir de 2020

O Bom Prato de Suzano deve começar a servir refeições noturnas a partir de 2020.

A informação é da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social. Segundo a pasta, o Programa Bom Prato será ampliado em todo o Estado.

A pasta acrescenta que pedidos de novos restaurantes levam em conta o atual momento de restrição orçamentária e a priorização de instalação de unidades em regiões de insegurança alimentar.

ELOGIOS

O Bom Prato de Suzano recebeu elogios de suzanenses, mas população pede que mudanças ocorram, como: melhorias estruturais e visuais do local, possibilidade de retirar o almoço em marmitas e abertura de nova unidade do serviço.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo realizou, recentemente, vistoria no prédio e prometeu estudar melhorias, como: troca do piso, troca da placa de identificação e pintura da fachada

Raquel Silva, 36, que trabalha como porteira, disse que é necessário melhorar o ambiente e pede para que uma nova unidade seja construída. "Eu não venho sempre, mas a meu ver precisa melhorar o local, o ambiente. E acho que é necessário construir uma nova unidade, próxima aos bairros mais afastados".

Fabio Figueiredo, 39, que trabalha como comerciante, reitera as afirmações de Raquel. "É preciso melhorar o local. E acredito que abrir de noite ou permitir que as pessoas levem marmitas seria muito útil".