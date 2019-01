Análise dos riscos de contaminação no Cemitério do Raffo será feita em março

As análises detalhadas de riscos de contaminação no solo do Cemitério São João Batista, região do Raffo, em Suzano, estão previstas para ocorrer entre o final de fevereiro e início de março. A informação foi confirmada pela Prefeitura. A CMA Ambiental Ltda, ganhadora do pregão, deve assinar na quarta-feira (30) o contrato para execução dos serviços no local, que totalizam R$ 210 mil.

Com a análise, os técnicos devem verificar e/ou identificar potenciais receptores de risco dentro e no entorno do cemitério e, também, avaliar riscos à saúde humana. O estudo Cemitério do Raffo pode se estender em até nove meses. Após a conclusão, a empresa deverá entregar relatório técnico-objetivo apresentando a investigação, os resultados e as conclusões. O trabalho deve contar ainda com laudos, documentados com fotos, mapas, cartas, desenhos, quadros e planilhas.

O edital prevê ainda que a empresa deva contratar laboratório de análise "cuja interpretação dos laudos químicos deverá ser realizada por um engenheiro Químico ou Ambiental, com Crea ou CRQ, devidamente habilitado. Este profissional deverá assinar o relatório final junto com o Geólogo responsável técnico pela contratada".

Em outubro do ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente abriu edital para contratação de empresas especializadas, após solicitação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Na época, o pedido também foi feito para avaliar condições de outros cemitérios de municípios paulistas.

Conforme publicado pelo DS, em 2017, o cemitério suzanense exumou mais de 80 sepulturas perpétuas na área em que havia suspeita de contaminação. Na época, a Cetesb, por meio da Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, informou que a ocorrência por necrochorume poderia acontecer, uma vez que as instalações do cemitério são antigas e não previam os sistemas de proteção ambiental atualmente adotados.

À época, o caso foi tratado como impacto ambiental, devido à ausência de normas durante a implantação do cemitério, há 40 anos. Mas, os riscos à população forma descartados.

A tecnóloga ambiental da Prefeitura, Natacha Nakamura, explicou naquela época que a contaminação foi confirmada, como esperado.