ANCORD reforça alerta sobre segurança na Semana Mundial do Investidor 2025

A ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) participará da 9ª edição da Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW 2025), com uma programação voltada à educação financeira e à prevenção de fraudes.

Entre os dias 6 e 12 de outubro, a Associação oferecerá oito cursos gratuitos de Educação a Distância (EAD) e divulgará conteúdos sobre segurança financeira, incluindo lives e conteúdos sobre Cibersegurança, Inteligência Artificial (IA) e Prevenção de Golpes. Os interessados podem se inscrever enviando um e-mail para educacional@ancord.org.br, com o assunto “WIW 2025 – ANCORD”.

Promovida pela IOSCO (Organização Internacional das Comissões de Valores) e coordenada, no Brasil, pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a campanha global deste ano traz o slogan “Informe-se. Proteja-se”, reforçando a importância da educação financeira e da proteção do investidor.

“Nosso papel também é oferecer conteúdos para a qualificação e capacitação de assessores de investimentos e profissionais que atuam no mercado e reforçar a conscientização sobre a importância da educação financeira na vida das pessoas”, afirma Rafael Furlanetti, presidente da ANCORD.

A participação da ANCORD também inclui a campanha “Invista com Segurança”, que terá alertas aos investidores sobre promessas de dinheiro fácil e rápido, especialmente em mídias sociais, e combater golpes e fraudes no mercado financeiro.

Em alinhamento com os temas da WIW 2025, a ANCORD ainda preparou uma seleção de links de lives e webinars realizados recentemente, com foco em Cibersegurança, IA e Prevenção de Fraudes e Golpes, que estarão disponíveis ao público.

Serviço

ANCORD na Semana Mundial do Investidor 2025

Inscrições gratuitas para cursos EAD

- Conceitos, Práticas e Operações no Mercado Financeiro e de Capitais

- Gestão de Risco

- Mercado de Derivativos

- Tesouro Direto

- Estratégias para Investir em Ações

- Fundos de Investimentos Imobiliários

- Introdução ao Mercado de Ações

- Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Interessados podem se inscrever nos Cursos enviando um e-mail para educacional@ancord.org.br, com o assunto: “WIW 2025 – ANCORD”

Link do evento: https://semanadoinvestidor.cvm.gov.br/