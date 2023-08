Anderson Ventura é lançado candidato a presidente do diretório do PT de Suzano em plenária no sábado

O advogado e assessor parlamentar, Anderson Ventura, recebeu apoio a sua candidatura a presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano, em uma plenária na sede do Sindicato da Construção Civil no último sábado. O Processo Eleitoral Direto e Extraordinário (PedEx), onde os filiados da sigla no município decidirão a futura presidência do PT na cidade, está marcado para acontecer em oito de outubro e com local a ser definido.

O ato que reuniu mais de 300 militantes, contou com a presença do deputado federal do PT, Arlindo Chinaglia; do representante do mandato do deputado federal, Rui Falcão, Nelson Oliveira, do coordenador da Macro PT Alto Tietê e Guarulho, Cláudio Ramos; do pré-candidato a prefeitura de Mogi das Cruzes pelo PT, Rodrigo Valverde,e do presidente do diretório municipal do Partido Verde, o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto. Na ocasião também, foram apresentados pré-candidatos a vereador para o pleito de 2024, que estão incorporados na Federação Brasil da Esperança, que reúne o PT, PV e o Partido Comunista do Brasil (PC do B).

O clima da plenária estava extremamente amistoso, trazia e evocava equilíbrio e união. Nas falas das lideranças era evidente a confiança depositada em Anderson para comandar o partido na cidade pelos próximos anos. Um dos momentos marcantes foi quando a ex-vereadora pelo PT e liderança comunitária do Jardim São José e São Bernardino, Quitéria Araújo, assinou a volta ao partido. A ficha foi abonada pelo deputado federal Arlindo Chinaglia.

A competência de Anderson como liderança política também foi destaque durante a plenária. Chinaglia, ressaltou o trabalho que ele e a família realizaram em Suzano nos últimos anos.

“Primeiro veio a Quitéria lutando pela qualidade de vida dos moradores da região do Jardim São José e depois veio o Anderson, com espírito de liderança e vigor para continuar o trabalho. O PT de Suzano tem a chance de ter como presidente, alguém que sempre trabalhou em defesa do partido e do povo suzanense”, ressaltou Chinaglia.

O presidente do diretório municipal do PV, o vice-prefeito e também secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, em sua fala, apontou a importância de ter um presidente no PT realmente interessado em construir um partido competitivo e forte para as eleições de 2024.

“Com a Federação, nós do PV estamos juntos com o PC do B e com o PT, formamos um mesmo partido e precisamos estar alinhados para obter o melhor resultado. Queremos eleger vereadores e o PT, sem dúvida nenhuma, é o carro chefe desse projeto, por isso, tenho total clareza que Anderson é o cara para conduzir o PT em Suzano e fortalecê-lo para 2024”, apontou Walmir Pinto.

A fala do pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde,foi também um dos momentos de destaque do encontro. O postulante ao executivo mogiano, falou da relação com Walmir Pinto e com Anderson Ventura.

"Walmir Pinto nunca titubeou em falar o lado que ele defendia. Não era fácil defender o Lula. Você perdia o emprego, você perdia votos, você perdia a renda. E eu sou testemunha que esse companheiro, a todo instante, estava defendendo a liberdade do Lula, defendendo que o processo do Lula era fraudulento e que o povo precisava refletir e sair dessa enganação", falou Valverde.



O momento final ficou para o candidato Anderson Ventura, que emocionado recapitulou a sua história dentro do PT e de Suzano.

“Minha mãe começou essa história quando chegamos no Jardim São José. Naquele tempo, por conta da localização geográfica dos bairros da divisa, não sabíamos se fazíamos parte de Suzano, Mogi das Cruzes ou de Itaquaquecetuba. Era tudo muito difícil e aos poucos, através da luta da Quitéria, aquela região foi se transformando no que é hoje. Eu vivi esse processo. Anderson e Walmir trabalharam em Suzano pelo presidente Lula e por um projeto progressista”, relembrou Anderson.

Num segundo momento, o assessor parlamentar e advogado reforçou as motivações que o fizeram entrar na luta partidária e social.

“Na paixão da minha mãe em lutar pela nossa comunidade, veio a minha paixão também. Na vontade de mudar a vida das pessoas, eu me filiei ao PT e por isso estou aqui como candidato à presidência deste partido que acolhe a mim, a minha mãe, meus irmãos e tantos bravos companheiros e companheiras. É por um PT forte que precisa voltar a eleger vereador , por isso que sou candidato a presidente”, reforçou o assessor parlamentar e advogado.

Por fim, o candidato a presidente do diretório municipal do PT de Suzano reiterou seu compromisso com o partido e com a Federação Brasil da Esperança.

“PT, o PC do B e o PV integram a Federação Brasil da Esperança. Esses três partidos, juntos, em 2022, foram responsáveis por conduzir a campanha do presidente Lula em Suzano. Meu compromisso é com essa federação, é com o PT de Suzano, não com lideranças externas que tentam influenciar o processo movido por seus interesses próprios”, reiterou o candidato.