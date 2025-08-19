Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

André do Prado 'crava' aprovação de Suzano e prevê emprego e renda

Presidente da Alesp falou ao DS a importância de Suzano como turístico

18 agosto 2025 - 21h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado (PL), disse nesta segunda-feira (18), ao DS, que “a transformação de Suzano em Município de Interesse Turístico (MIT) representa um passo fundamental para fortalecer a economia local, gerar emprego e renda, além de valorizar os atrativos que a cidade já possui”.

A declaração ocorre após o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), anunciar, na sexta-feira (15), que recebeu telefonema do presidente da Alesp afirmando que a votação do projeto de transformação de Suzano em MIT ocorre neste mês.

O DS trouxe o assunto com exclusividade em manchete no sábado. A única divergência é sobre a data. Em princípio, o prefeito afirmou que seria dia 26. Ontem, André do Prado retificou para dia 27.

“Atualmente, diversos municípios paulistas aguardam análise de projetos semelhantes na Alesp. Entre eles está Suzano, cuja votação está marcada para o próximo 27 de agosto”, disse. 

A elevação de Suzano em MIT é uma reivindicação antiga, de décadas, da classe política da cidade.

Ontem, o presidente da Alesp voltou a afirmar da importância da elevação e do papel da Alesp no processo. “A Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso em fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento em São Paulo. Tenho convicção de que Suzano, com toda a sua riqueza cultural e natural, será beneficiada com essa conquista tão importante”.

