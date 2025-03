André do Prado é reeleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo

O deputado estadual, André do Prado (PL), foi reeleito neste sábado (15), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parlamentar teve amplo apoio da Casa: foram 88 votos favoráveis dentre 94 deputados que compõem a Alesp. A votação ocorreu no Palácio 9 de Julho, sede do Poder Legislativo estadual.

A deputada Paula da Bancada Feminista, da Federação PSOL-Rede, obteve quatro votos. Dois parlamentares licenciados não votaram. Ele seguirá no comando da Casa pelos próximos dois anos.

“Receber 88 votos de confiança dos meus colegas deputados para continuar liderando o maior Parlamento da América Latina é uma grande honra e um compromisso renovado com a transparência, o diálogo e o desenvolvimento do nosso Estado”, escreveu o deputado em suas redes sociais.

“O desafio continua e minha dedicação será maior! Vamos, juntos, construir um Parlamento cada vez mais forte, representativo e atuante para todos os paulistas”, concluiu.

Trajetória

Em 1992, com apenas 23 anos, foi eleito vereador em Guararema, local onde nasceu e cresceu. Quatro anos depois foi reeleito e assumiu a presidência da Câmara Municipal. Em 2000, foi escolhido vice-prefeito na chapa formada com Conceição Alvino.

Na sequência, foi prefeito de Guararema. Em 2009, foi convidado pelo Partido Liberal (PL) para ser presidente estadual de seu Conselho Político, tendo a missão de reestruturar as bases partidárias no Estado e articular candidatura a deputado estadual.

Elegeu-se como único representante liberal do pleito de 2010, com 86.346 votos, distribuídos em 386 municípios. Dobrou sua votação em 2014, recebendo a confiança de 164.589 eleitores e manteve bons números em 2018, obtendo 123.313 votos. Na última eleição, em 2022, o deputado André foi eleito 216.268 votos para seu quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Por fim, foi eleito pelo presidente da Alesp pela primeira vez.