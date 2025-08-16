André do Prado liga e confirma a Pedro Ishi votação do projeto que eleva Suzano a cidade turística

A votação para conceder à cidade de Suzano o título de Município de Interesse Turístico (MIT) deve acontecer no dia 26 de agosto, uma terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Ishi durante evento para a assinatura de convênio com o Governo do Estado.

“Recebi uma ligação pela manhã do deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, e Suzano está entre na lista para ser transformada em MIT. Provavelmente no próximo dia 26 de agosto vai ser votado pela Alesp e posteriormente publicado”, disse o prefeito.

Pedro continuou falando sobre a luta para conseguir o título de MIT, que vem se arrastando há anos. “É uma pauta que a cidade vem lutando há muitos anos. O ex-prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico André Loducca foram atrás e batalharam bastante. Agora, vai ser concedido o MIT para Suzano”, continuou.

Pontos turísticos e luta

A cidade de Suzano conta com sete pontos turísticos principais, sendo eles: o Parque Max Feffer, a Comunidade do Baruel, o Parque do Mirante, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, a Arena Suzano e o Suzano Skate Park.

O DS noticiou, em setembro de 2024, que a Prefeitura estava aguardando a abertura de novas vagas para que o município fosse considerado de interesse turístico.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego tem trabalhado para manter em dia o inventário turístico.

Nos planos da pasta para alavancar o turismo nos próximos anos estão: criação de roteiro religioso; formulação de roteiros culturais e esportivos; viabilização de ecoturismo na região sul, atraindo turistas para pesqueiros e camping; e o reforço da identidade suzanense, incluindo estratégias de marketing acerca de copos americanos, que são fabricados na cidade, e da cultura geek, que ganhou projeção após a colocação de Pokémons na Praça dos Expedicionários. Além disso, a pasta também está buscando implantar a Escola do Turismo, para qualificar profissionais, e o Centro de Atendimento ao Turista, com atendimento especializado e sala multimídia para amostragem de pontos de referência.

