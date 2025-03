André Dourado vai ao Palácio dos Bandeirantes protocolar pedidos de limpeza e desassoreamento

O vereador André Dourado (PT) esteve nesta terça-feira (18) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, para protocolar ofícios ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), solicitando a limpeza e desassoreamento de rios e córregos do município.

No primeiro ofício, Dourado pede para que seja viabilizada a re-escavação de parte do leito do rio Guaió, no trecho que se transformou em valeta após as obras do trecho leste do Rodoanel, no Jardim Monte Cristo. “As chuvas intensas vêm causando alagamentos constantes, trazendo grandes prejuízos à população local, atingindo residências, comércios e comprometendo a mobilidade urbana, situação que exige ação imediata, pois o bairro enfrenta riscos recorrentes e precisa de uma solução definitiva”, escreveu o parlamentar no documento.

Outra ação solicitada pelo parlamentar, em outro ofício, foi a limpeza e desassoreamento com escavadeira embarcada no mesmo rio, que deságua no Tietê e abrange bairros como Jardim Quaresmeira, Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo, e Vila Maria de Maggi. Dourado também pediu a construção de um piscinão para minimizar as enchentes e alagamentos no leito do Guaió.

Taiaçupeba-Mirim

Por fim, o parlamentar pede que seja viabilizada a limpeza e desassoreamento com escavadeira embarcada no leito do rio Taiaçupeba-Mirim, que deságua no rio Tietê, no Jardim Maitê e bairros próximos. “A ação é fundamental para minimizar os impactos das enchentes e garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores”, explicou.