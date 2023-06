Animais sob maus-tratos são resgatados de casa em Palmeiras

O Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do Setor de Controle de Zoonoses e da Vigilância Sanitária, ambos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, além da Polícia Militar, realizou o resgate de duas cadelas em situação de abandono na manhã da última terça-feira (13/06). A ocorrência foi em uma residência no bairro Parque Buenos Aires, na região do distrito de Palmeiras, e os animais foram encaminhados para cuidados veterinários.

A ação se deu por meio de denúncia de moradores a policiais militares relatando que um casal de idosos havia sido levado pelo filho para receber cuidados de saúde há cerca de dez dias, deixando os dois animais trancafiados na garagem frontal da casa.

Dadas as informações, os PMs seguiram para o local e, ao chegar na residência, confirmaram as denúncias e foram informados que o filho do casal teria doado os cães sem o conhecimento de seus pais. Mediante aos fatos, os policiais contataram os setores municipais para verificação e resgate adequado dos cachorros.

Chegando na casa, as equipes encontraram as duas cadelas em estado latente de desnutrição e com lesões pelo corpo, sendo que um dos animais mancava ao plantar a pata traseira direita. Ao entrar na residência pelo portão principal, os agentes perceberam que não havia comida ou água, ainda que alguns moradores argumentassem que um cuidador estaria visitando o local diariamente.

Após a operação, as cadelas foram libertadas, alimentadas e encaminhadas para uma clínica parceira da Prefeitura de Suzano, onde estão sob cuidados veterinários. Quando saudáveis, estas serão disponibilizadas para adoção responsável por meio dos cuidadores e dos projetos municipais.

O diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, explicou que os animais se encontravam em um meio insalubre e altamente prejudicial à saúde delas. “Quando fomos fazer o resgate, encontramos sangue, urina e fezes por todo o chão, além de uma falta quase total de luminosidade, o que dificultava a convivência”, descreveu.

Por sua vez, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, lamentou a situação, mas ressaltou que os animais estão sendo tratados. “As duas cadelas estão sob os cuidados de uma organização não governamental parceira, tudo para que possamos examiná-las e garantir uma continuidade saudável e sem sequelas em suas vidas. Registramos um boletim de ocorrência e esperamos que os responsáveis sofram as medidas cabíveis perante a Justiça”, avaliou.