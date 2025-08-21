Aniversário de 47 anos da Apae tem presença do prefeito e da primeira-dama

O prefeito Pedro Ishi, ao lado da primeira-dama Débora Raffoul Ishi, participou na tarde desta quinta-feira (21/08) das comemorações do aniversário de 47 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano. A solenidade ocorreu na sede da instituição, no bairro Vila Costa.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo municipal foi recepcionado pela presidente da Apae, Silmara dos Reis. Durante o encontro, o prefeito enalteceu o trabalho desenvolvido pela entidade ao longo dos anos com ações como as oficinas voltadas às mães em situação de vulnerabilidade, as atividades de inclusão digital como a sala multifuncional de computação e a participação em práticas esportivas adaptadas. Iniciativas que fortalecem e contribuem diretamente para uma cidade mais justa e acolhedora.

“Parabenizo a todos os envolvidos pelo trabalho essencial que a Apae vem desenvolvendo. Garantir inclusão e oferecer oportunidades a quem mais precisa é um compromisso de todos nós. É uma alegria celebrar esses 47 anos de dedicação, que começaram com apenas 15 pessoas e hoje já transformam a vida de 350 atendidos”, destacou Déborah.

Já para o prefeito, a parceria com a instituição reforça o compromisso da cidade com a inclusão social. “Agradecemos à Apae por essa trajetória de dedicação que há quase cinco décadas transforma vidas em Suzano. Com esse trabalho, nossos munícipes recebem não apenas atendimento especializado, mas, também, acolhimento e oportunidades. Essa união seguirá apoiando iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas”, finalizou o Pedro Ishi.

Também participaram da celebração o presidente da Câmara, Artur Takayama; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; a ex-primeira-dama e ex vice-prefeita de Suzano, Viviane Galvão; e a também ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi.