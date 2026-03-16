Aniversário de 77 anos de Suzano terá festival musical e vasta programação cultural

O aniversário de 77 anos de Suzano contará uma extensa programação cultural e de lazer, incluindo o Suzano Music Festival, que reunirá grandes nomes da música brasileira.

Os anúncios foram feitos durante a coletiva de imprensa do cronograma de atividades do mês de abril, nesta segunda-feira (16), e terá exposições, eventos, lançamentos, festivais, oficinas, aulas e exibição de filmes.

Organizado pela empresa Pilar Organizações, o Suzano Music Festival acontece entre os dias 9 e 12 de abril (quinta-feira a domingo), no Parque Municipal Max Feffer.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano começou, nesta segunda-feira (16), com a troca solidária para os shows.

Serão disponibilizados 10 mil ingressos sociais para cada um dos quatro dias de festa, mediante entrega de alimentos específicos no Paço Municipal, no Mercado Municipal e nos equipamentos culturais, entre 9 e 16 horas.

No dia 9 de abril (quinta-feira), cuja principal atração é o cantor Leonardo, a entrada será adquirida pela entrega de um quilo de arroz.

Na sexta-feira (10/04), que terá o sertanejo Murilo Huff como destaque, o ingresso dependerá da troca por um litro de óleo.

No sábado (11/04), que contará com as presenças do cantor Léo Santana e da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, a entrada será disponibilizada com a doação de um quilo de macarrão (dois pacotes) ou um litro de leite.

E no último dia, 12 de abril (domingo), que terá a consagrada banda Roupa Nova como atração, a troca se dará pela entrega de um quilo de feijão.

Cada pessoa poderá adquirir no máximo cinco ingressos para cada um dos shows.

As trocas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, mas menores poderão assistir aos shows desde que possuam os bilhetes e estejam acompanhados de pais ou responsáveis.

A expectativa é arrecadar 40 toneladas de alimentos. “Começando a troca dos alimentos, nós já vamos começar a montagem e distribuição de cestas básicas. Nós fazemos as entregas pelo Fundo e Assistência Social e também por meio de associações e líderes comunitários. Fazemos a entrega em massa, com no mínimo 50, 60 e até 100 famílias atendidas por dia”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul.

O Suzano Music Festival é um evento privado organizado pela Pilar Organizações, com apoio da Prefeitura de Suzano. Consolidado como um dos maiores eventos musicais da região, o festival contará com áreas organizadas para diferentes setores, praça de alimentação, estrutura de banheiros, equipe de segurança e serviços de apoio.

Segundo o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, estão em andamento tratativas para transporte gratuito e ampliação dos horários das linhas municipais. “Nós já iniciamos as tratativas para viabilizar a utilização do transporte público durante os dias de festival”, destacou.

Ainda segundo Ishi, a prefeitura irá apoiar também na segurança do lado de fora do evento, com um efetivo de cerca de 75 Guardas Civis Municipais e Policiais Militares.

Presenças

Além do prefeito e da primeira dama, também estavam presentes o vice-prefeito, Said Raful, o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama, o secretário de Cultura, José Luiz Spitti e o fundador da Pilar Organização, Fred Serench, além de outros secretários e vereadores.

Max Feffer vai receber atividades culturais e de lazer; Casarão da Memória e praças terão eventos

O mês de aniversário da cidade conta com uma extensa programação. O Parque Municipal Max Feffer irá receber atividades culturais e de lazer nos dias 2, 11 e 12 de abril. Já no dia 25, o parque sediará o evento “Cãominhada”, no PlayPet, e no dia 26 o evento “Festcão”.

Haverá o início das exposições “Territórios do invisível”, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, no dia 7; início da exposição “Terra Terreno Território” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no dia 8; início da exposição “Imigrantes de Suzano” no paço municipal, no dia 13; e também da exposição “Imigrantes de Suzano” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no dia 20.

O projeto “Cine Comunidade” estará no CEU do Jardim Gardênia Azul, nos dias 15 e 22; no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, no dia 23; e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no dia 24.

Já o Casarão da Memória receberá o Festival cultural no dia 11; a Praça dos Expedicionários terá uma aula aberta do Profart “Suzano: Cores e Inspirações”, no dia 22. O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato terá a roda de samba “Circula Palmares”, no dia 26; o 2º Festival de Games no Bunkyo, no dia 26; e o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi sediará o ensaio aberto do espetáculo “Dou Nada!”, no dia 28.

Também haverá os lançamentos do Sistema de Cadastro de Artistas, do material de ensino pedagógico do Profart, Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes e a aprovação da Lei de Incentivo à Cultura.

Agenda de governo

Já para a agenda de governo, a cidade preparou o lançamento da Campanha do Agasalho, no dia 27, a apresentação do programa “Bairros + Completos”, no dia 1º; o lançamento dos novos cursos do Saspe no Cineteatro Wilma Bentivegna, no dia 6; o evento “Tarde das delícias” no Centro de Convivências da Melhor Idade (CCMI), no dia 10; evento “Território Educador” na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no Boa Vista, no dia 11.

A programação continua com a “Oficina Centro de Convivência” no Cras do Jardim Casa Branca, no dia 15; “Oficina dos Idosos” no Centro Dia do Idoso, no dia 16; captação de informações para a ‘Cápsula do Tempo: A Suzano que Sonhamos’ no Parque Max Feffer, no dia 23; ação de cuidado para servidores municipais “Finanças em Dia” no Cineteatro Wilma Bentivegna, no dia 24; o lançamento da Oficina de Libras, no dia 24; o evento “Território Educador”, na E.M. Profª Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca, no dia 25; evento de aniversário do CCMI, no dia 27; e o evento “Cidade Saudável” no Cineteatro Wilma Bentivegna, no dia 30.