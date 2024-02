Ano de 2024 começa com 9.241 inadimplentes em janeiro; 8% menor em relação a 2023

Dados da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano aponta que em janeiro de 2024, 9.241 pessoas foram incluídas como inadimplentes. Este número é menor que no mesmo mês de 2023, quando registramos 9.984 pessoas na contagem total. Os números mostram uma redução em torno de 8%, comparando os anos de 2023 com 2024.

“Nossa avaliação é de que esta redução se dê em função da queda da taxa do desemprego, atualmente está em 7,4%. Este é o menor percentual desde 2014, quando o valor chegou em 7,0%”, informou a ACE.

MOGI

Outras cidades da região também divulgaram ontem os números da inadimplência. Em Mogi das Cruzes cresceu 9,31% em janeiro de 2024, em relação a janeiro de 2023.

O dado ficou acima da média da região Sudeste (4,66%) e acima da média nacional (3,78%). Na passagem de dezembro/2023 para janeiro, o número de devedores de Mogi das Cruzes caiu - 0,12%. Na região Sudeste, na mesma base de comparação, a variação foi de 0,86%.

NO BRASIL

Em todo o País, a inadimplência chegou no menor nível dos últimos 22 meses, segundo pesquisa realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A porcentagem de famílias com dívidas em atraso fechou o mês de janeiro em 28,3%, o menor nível desde março de 2022.

E a inadimplência caiu mais entre famílias com menor renda. A pesquisa registrou queda de mais de 3 pontos percentuais, na comparação anual; 35% das famílias com renda até 3 salários mínimos estão inadimplentes. Apesar de terem mais dificuldade de pagamento, quase 30% desses consumidores acreditam estar pouco endividados.