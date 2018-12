Antiga passarela da CPTM entra na última fase de remoção

As obras de retirada da antiga passarela que interligava o Centro de Suzano ao bairro Parque Maria Helena serão finalizadas ainda na próxima semana. Comerciantes da região pedem que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) construa uma nova passarela no mesmo local, pois afirmam que a falta de acesso aos bairros esta enfraquecendo o comércio.

Em relação à finalização da desmontagem da antiga passarela, a CPTM informa que o projeto de desmontagem esta em período de finalização. A companhia informa que neste momento, só resta finalizar a desmontagem das rampas de acesso ao lado da Avenida Prudente de Moraes, que ainda devem ser removidas ao longo da próxima semana.

A antiga passagem de acesso está desativada desde fevereiro de 2016. Segundo os vendedores, ela impulsionava o movimento das lojas da região e facilitava o acesso dos moradores a ambos os lados. Os comerciantes do Parque Maria Helena afirmam que as vendas sofreram uma queda de mais de 80% em comparação ao período em que a passarela ainda estava funcionando e afirmam que o movimento só voltará caso uma nova passarela seja construída no mesmo local.

Vendedores da Rua Prudente de Moraes afirmam que já cobraram a construção da nova passarela, mas dizem que ainda não presenciaram nenhuma ação efetiva por parte da CPTM. O farmacêutico, Eder Fabrício, disse que o comercio na região da antiga passarela caiu muito desde que a passagem foi desativada, segundo ele uma nova passarela deveria ser construída no mesmo local que a anterior para reaquecer as vendas da região.

O dono de uma tradicional bicicletaria, Antonio Henrique, que trabalha no Parque Maria helena há mais de 37 anos, diz nunca ter visto uma queda de vendas tão grande como esta. Ele também afirma que o problema foi causado por conta da remoção da passarela. Antonio diz que só na Rua Benedito Gonçalves Pereira, mais de 15 comércios já foram fechados e que muitos moradores estão sendo obrigados a se mudar por conta desta situação.