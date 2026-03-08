Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 08 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Antigo Paço Municipal recebe proteção legal e restrições para obras

Prédio está situado na esquina da rua Dr. Campos Salles, 601, no Centro

08 março 2026 - 18h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Antigo Paço Municipal recebe proteção legal e restrições para obrasAntigo Paço Municipal recebe proteção legal e restrições para obras - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

O decreto que reconhece o antigo Paço Municipal como Patrimônio Municipal Cultural de Suzano foi emitido nesta terça-feira (3). Originalmente tombado em abril de 2024, o prédio está situado na esquina da rua Dr. Campos Salles, número 601, no centro da cidade.

Além da estrutura principal, que atualmente sedia a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a proteção legal estende-se a mureta e a itens de valor simbólico, como a mesa original do gabinete do prefeito e o primeiro livro de atas da Câmara. O documento também estabelece uma salvaguarda provisória para toda a documentação produzida pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Suzano que ainda exista e seja anterior ao ano de 2.000, exceto nos casos de sigilo previstos em lei.

É estabelecido ainda que são proibidas quaisquer intervenções nos imóveis que são objetos de tombamento. Por isso, qualquer obra deve ser previamente analisada e aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Suzano (Compac), ou por um grupo técnico designado.

Tratativas com o INSS

A Prefeitura de Suzano e o INSS seguem em tratativas para mudança da agência do órgão federal. A conversa completou três anos em 2026.

Segundo a administração municipal, já foi apresentada uma proposta de mudança para uma área na rua Sete de Setembro. "Na ocasião houve um aceno positivo, mas a administração municipal aguarda desde então um posicionamento oficial do órgão federal sobre a possibilidade de concretização dessa medida e o projeto do futuro prédio onde ficaria instalada a agência, o que ainda não ocorreu", informou em nota.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia da Mulher no Alto Tietê tem programação em todas as cidades durante o mês
Cidades

Dia da Mulher no Alto Tietê tem programação em todas as cidades durante o mês

Inadimplência tem queda de 17,27% em fevereiro com dívida média de R$ 493
Cidades

Inadimplência tem queda de 17,27% em fevereiro com dívida média de R$ 493

Suzano é destaque com ações voltadas ao bem-estar e à segurança das mulheres
Cidades

Suzano é destaque com ações voltadas ao bem-estar e à segurança das mulheres

Prefeitura de Suzano abre novo processo seletivo para vagas de estágio
Oportunidade

Prefeitura de Suzano abre novo processo seletivo para vagas de estágio

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano
Cidades

Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde
Emenda

Suzano recebe R$ 1,4 milhão em emendas para ações culturais e de saúde