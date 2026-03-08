Antigo Paço Municipal recebe proteção legal e restrições para obras

O decreto que reconhece o antigo Paço Municipal como Patrimônio Municipal Cultural de Suzano foi emitido nesta terça-feira (3). Originalmente tombado em abril de 2024, o prédio está situado na esquina da rua Dr. Campos Salles, número 601, no centro da cidade.

Além da estrutura principal, que atualmente sedia a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a proteção legal estende-se a mureta e a itens de valor simbólico, como a mesa original do gabinete do prefeito e o primeiro livro de atas da Câmara. O documento também estabelece uma salvaguarda provisória para toda a documentação produzida pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Suzano que ainda exista e seja anterior ao ano de 2.000, exceto nos casos de sigilo previstos em lei.

É estabelecido ainda que são proibidas quaisquer intervenções nos imóveis que são objetos de tombamento. Por isso, qualquer obra deve ser previamente analisada e aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Suzano (Compac), ou por um grupo técnico designado.

Tratativas com o INSS

A Prefeitura de Suzano e o INSS seguem em tratativas para mudança da agência do órgão federal. A conversa completou três anos em 2026.

Segundo a administração municipal, já foi apresentada uma proposta de mudança para uma área na rua Sete de Setembro. "Na ocasião houve um aceno positivo, mas a administração municipal aguarda desde então um posicionamento oficial do órgão federal sobre a possibilidade de concretização dessa medida e o projeto do futuro prédio onde ficaria instalada a agência, o que ainda não ocorreu", informou em nota.