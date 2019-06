Antigo prédio do Sesi abrigará escola com o dobro de vagas

A Prefeitura de Suzano está retomando o prédio que abrigava a antiga unidade do Sesi no Jardim Natal e o transformará na nova sede da Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, que fica no mesmo bairro. Com a transferência, que deverá ocorrer até o final do primeiro semestre de 2020, o local passará a atender estudantes até o 5º ano do ensino fundamental e terá o dobro da capacidade de vagas oferecidas atualmente.

Até o momento, o imóvel, que fica na avenida Nadir Dias de Figueiredo, já recebeu toda a limpeza necessária, além da retirada de invasores. Isso porque o local se encontrava abandonado há muitos anos. Em breve, passará por obras de revitalização.

“O próximo passo agora é iniciar a reforma do prédio, que tem um espaço excelente. Atualmente, na escola Augustinha Molteni há 400 alunos, do 1º ao 3º ano. No novo local, a previsão é ampliar as salas até o 5º ano e oferecer cerca de 800 vagas”, afirmou o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.

Outra novidade é que, com a mudança, o prédio onde está hoje a Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni será ampliado e abrigará a Escola Municipal Professor Cláudio José Rodrigues, que fica ao lado e passará de 238 vagas para 350. Ainda haverá definição se o atendimento será integral ou parcial.

“Isso é algo muito esperado pela população da região do Jardim Natal, uma solicitação antiga desde que o prédio ficou abandonado. Essa medida representará mais um avanço na Educação, com a oferta de mais vagas. A expectativa é de que as salas comecem a ser utilizadas ainda no primeiro semestre de 2020”, destacou o prefeitoRodrigo Ashiuchi, que foi verificar de perto a situação do local com o secretário Leandro Bassini no último sábado (15).