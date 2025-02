Antigo Restaurante Popular ganha nova função social

O prédio do antigo Restaurante Popular, voltou a ser utilizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano. Localizado na Rua Doutor Felício de Camargo, 622, no Centro do município, o imóvel retornou suas atividades de acolhimento provisório e outros serviços dois anos atrás.

A Prefeitura de Suzano informa que o prédio é usado para diversas atividades da pasta. Antes realizava a distribuição de refeições de baixo custo, agora a unidade promove ações de combate à insegurança alimentar, preparação para o mercado de trabalho de grupos vulneráveis, orientação às famílias de crianças e adolescentes que estão em trabalho infantil e capacitações em geral, além do acolhimento provisório.

O equipamento do local deverá passar por ampla reforma futuramente e o município busca parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social para viabilizar esse projeto. A iniciativa é uma vitória para os comerciantes do entorno que apoiavam o projeto desde 2022, onde o prédio era usado somente em situação emergencial da população de rua.

O imóvel, desativado em 2017, era integrado ao Quarteirão Social, espaço destinado a proporcionar apoio e serviços essenciais à população. Este projeto, valorizado pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, prometia beneficiar milhares de famílias através de diversas iniciativas sociais, incluindo a "Sala dos Conselhos", inaugurada no local.