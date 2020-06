Anúncio sobre vacina traz otimismo às autoridades de Saúde do Alto Tietê

Os secretários de Saúde da região estão otimistas com a vacina contra o coronavírus. A novidade anunciada recentemente pelo governo estadual, prevê a produção e a testagem da vacina, antes do fornecimento das doses. Para os líderes da pasta nos municípios do Alto Tietê, o desenvolvimento da vacina é de extrema importância para garantir a saúde e bem-estar da população.

O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Rocha Guillaumon disse que teve a oportunidade de conhecer as instalações do Instituto Butantan, um dos laboratórios responsáveis pela produção da vacina. Para ele, o instituto tem condições de conduzir os testes da vacina.

“O laboratório tem instalações de excelência e totais condições de conduzir esta parceria com o laboratório chinês, valorizando a tecnologia nacional e abrindo a possibilidade para a nossa população ter acesso mais rapidamente à vacina contra o coronavírus. Todas as etapas científicas devem ser cumpridas até a disponibilização das doses e confio no trabalho do Instituto Butantan para cumprir esta tarefa” pontua Guillaumon.

Aloísio Lopes Priuli, secretário da pasta de Ferraz de Vasconcelos, disse que a iniciativa para a produção da imunização é válida, desde que tenha por objetivo solucionar a situação atual do pais. Priuli também reforçou que está otimista com a vacina, e que espera ter novidades nos próximos meses em relação a cura ou controle da doença.

Secretários destacam importância de verificar segurança

Para o secretário de Saúde de Itaquaquecetuba, William Harada, o desenvolvimento da vacina é extremamente importante. Entretanto, o secretário reforça que ainda é cedo tentar determinar um prazo para a disponibilização das doses, haja vista que para outras doenças existe uma janela de pelo menos um ano na busca pela vacina.



Já a secretária de Saúde de Poá, Flávia Verdugo, afirmou que apesar de estar otimista com a notícia, ainda é preciso ter cautela. “Estamos otimistas, porém precisamos ter cautela e comprovação da segurança científica quanto à eficácia desta vacina. É mais um recurso importante para o combate ao Covid-19 e se for comprovada sua eficácia, teremos mais segurança no retorno de todas as atividades", esclareceu.



A notícia da produção e testagem da vacina foi anunciada pelo governador João Doria na última quinta-feira (11). Os testes clínicos serão conduzidos pelo Instituto Butantan em São Paulo em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Cerca de 9 mil voluntários participarão da fase de testes que devem custar R$ 85 milhões aos cofres públicos. Caso a vacina se prove eficaz e segura, a expectativa é de que a imunização esteja disponível para a população no primeiro semestre de 2021.